Названы имена погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли двое взрослых и двое детей

02 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли четыре человека. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Об этом сообщил источник URA.RU. «Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек», — отметил собеседник агентства. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли четыре человека. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Об этом сообщил источник URA.RU. «Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек», — отметил собеседник агентства. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.