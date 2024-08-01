01 августа 2024

Названы имена погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли двое взрослых и двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Спасатели продолжают разбирать завалы Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли четыре человека. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек», — отметил собеседник агентства.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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В результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли четыре человека. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Об этом сообщил источник URA.RU. «Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек», — отметил собеседник агентства. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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