РМК выделила 20 миллионов рублей для ликвидации последствий ЧС в Коркино

Руководство Русской медной компании (РМК) выделило 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино (Челябинская область) в устранении последствий подтоплений, возникших после затяжных ливней. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе компании.
На помощь жителям Коркино выделено 20 миллионов рублей. На эти средства уже приобретен автомобиль «УАЗ Патриот» для работы экстренных служб в зонах затопления, где невозможно проехать на легковом авто. Также закупаются насосы и мотопомпы для откачки воды из домов, генераторы и электродвигатели для восстановления подачи электричества. Для работы служб района переданы лодки, гидрокостюмы и фонари», — сообщили в пресс-службе РМК.
В связи с перебоями с питьевой водой из-за паводка компания закупила специальные бидоны для организации подвоза воды. Пункт временного размещения для жителей Коркино, эвакуированных из подтопленных домов, будет оборудован раскладушками с матрасами и комплектами постельного белья.
Кроме того, для содействия силам МЧС и полици в оповещении и эвакуации жителей подтопленных территорий, а также для охраны покинутых домов в Коркино работают несколько десятков специалистов службы безопасности РМК. Волонтерский центр РМК доставляет в Коркино продуктовые наборы и питьевую воду, а также оказывает помощь жителям затопленных территорий.
Затяжные ливни вызвали подтопление территорий во многих городах и районах региона. В восьми муниципалитетах, в том числе в Коркино, был объявлен режим ЧС.
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