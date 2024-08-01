РМК выделила 20 миллионов рублей для ликвидации последствий ЧС в Коркино

02 августа 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Среди закупленного оборудования — насосы и генераторы Фото: пресс-служба РМК © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Руководство Русской медной компании (РМК) выделило 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино (Челябинская область) в устранении последствий подтоплений, возникших после затяжных ливней. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе компании. На помощь жителям Коркино выделено 20 миллионов рублей. На эти средства уже приобретен автомобиль «УАЗ Патриот» для работы экстренных служб в зонах затопления, где невозможно проехать на легковом авто. Также закупаются насосы и мотопомпы для откачки воды из домов, генераторы и электродвигатели для восстановления подачи электричества. Для работы служб района переданы лодки, гидрокостюмы и фонари», — сообщили в пресс-службе РМК. В связи с перебоями с питьевой водой из-за паводка компания закупила специальные бидоны для организации подвоза воды. Пункт временного размещения для жителей Коркино, эвакуированных из подтопленных домов, будет оборудован раскладушками с матрасами и комплектами постельного белья. Кроме того, для содействия силам МЧС и полици в оповещении и эвакуации жителей подтопленных территорий, а также для охраны покинутых домов в Коркино работают несколько десятков специалистов службы безопасности РМК. Волонтерский центр РМК доставляет в Коркино продуктовые наборы и питьевую воду, а также оказывает помощь жителям затопленных территорий. Затяжные ливни вызвали подтопление территорий во многих городах и районах региона. В восьми муниципалитетах, в том числе в Коркино, был объявлен режим ЧС. Оборудование передано мэру Коркинского округа Наталье Лощининой Фото: пресс-служба РМК © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Русской медной компании (РМК) выделило 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино (Челябинская область) в устранении последствий подтоплений, возникших после затяжных ливней. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе компании. На помощь жителям Коркино выделено 20 миллионов рублей. На эти средства уже приобретен автомобиль «УАЗ Патриот» для работы экстренных служб в зонах затопления, где невозможно проехать на легковом авто. Также закупаются насосы и мотопомпы для откачки воды из домов, генераторы и электродвигатели для восстановления подачи электричества. Для работы служб района переданы лодки, гидрокостюмы и фонари», — сообщили в пресс-службе РМК. В связи с перебоями с питьевой водой из-за паводка компания закупила специальные бидоны для организации подвоза воды. Пункт временного размещения для жителей Коркино, эвакуированных из подтопленных домов, будет оборудован раскладушками с матрасами и комплектами постельного белья. Кроме того, для содействия силам МЧС и полици в оповещении и эвакуации жителей подтопленных территорий, а также для охраны покинутых домов в Коркино работают несколько десятков специалистов службы безопасности РМК. Волонтерский центр РМК доставляет в Коркино продуктовые наборы и питьевую воду, а также оказывает помощь жителям затопленных территорий. Затяжные ливни вызвали подтопление территорий во многих городах и районах региона. В восьми муниципалитетах, в том числе в Коркино, был объявлен режим ЧС.