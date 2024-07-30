Текслер: режим ЧС действует в восьми муниципалитетах Челябинской области

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Текслер провел очередной оперштаб по подтоплениями в регионе
Текслер провел очередной оперштаб по подтоплениями в регионе Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Режим ЧС введен в восьми муниципалитетах Челябинской области, где сложилась сложная ситуация после нескольких дней бурных ливней. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 30 июля на заседании оперативного штаба.

«Напомню, что у нас сейчас режим чрезвычайной ситуации введен в восьми муниципальных образованиях. Это Карабаш, Миасс, Коркинский муниципальный округ, Верхнеуральский район, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. Решим повышенной готовности действует в десяти муниципалитетах», — заявил Текслер.

Текслер назвал проблемы, которые существуют именно сейчас. В Миассе режим ЧС 30 июля объявлен в старой части города. Непростой остается ситуация в Коркино и Еманжелинске. Текслер напомнил, что в Челябинске увеличен сброс из Шершневского водохранилища, с 90 кубических метров в секунду до 100.

«Пока по мнению специалистов, к серьезным последствиям это не приведет. Но, коллеги, полный мониторинг ситуации нужно обеспечить. Сейчас, по данным МЧС, остаются потопленными в регионе 214 жилых домов, 20 садовых домов, 350 приусадебных территорий. В трех ПВР находится 44 человека, в том числе девять детей», — сообщил Текслер.

«Ситуация до сих пор остается напряженной. Но от того, насколько быстро мы организуем работу, связанную с выплатами, будет зависеть будущее людей, они смогут быстрее наладить привычную жизнь, привести дома в порядок», — заявил губернатор.

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Режим ЧС введен в восьми муниципалитетах Челябинской области, где сложилась сложная ситуация после нескольких дней бурных ливней. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 30 июля на заседании оперативного штаба. «Напомню, что у нас сейчас режим чрезвычайной ситуации введен в восьми муниципальных образованиях. Это Карабаш, Миасс, Коркинский муниципальный округ, Верхнеуральский район, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. Решим повышенной готовности действует в десяти муниципалитетах», — заявил Текслер. Текслер назвал проблемы, которые существуют именно сейчас. В Миассе режим ЧС 30 июля объявлен в старой части города. Непростой остается ситуация в Коркино и Еманжелинске. Текслер напомнил, что в Челябинске увеличен сброс из Шершневского водохранилища, с 90 кубических метров в секунду до 100. «Пока по мнению специалистов, к серьезным последствиям это не приведет. Но, коллеги, полный мониторинг ситуации нужно обеспечить. Сейчас, по данным МЧС, остаются потопленными в регионе 214 жилых домов, 20 садовых домов, 350 приусадебных территорий. В трех ПВР находится 44 человека, в том числе девять детей», — сообщил Текслер. «Ситуация до сих пор остается напряженной. Но от того, насколько быстро мы организуем работу, связанную с выплатами, будет зависеть будущее людей, они смогут быстрее наладить привычную жизнь, привести дома в порядок», — заявил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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