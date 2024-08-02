Чиновники ЯНАО ликвидируют детский центр в Тюмени

Сотрудники тюменского медцентра будут трудоустроены в другие учреждения ЯНАО

02 августа 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Детский центр патологии речи в Тюмени посещает меньше детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ЯНАО ликвидируют детский центр патологии речи в Тюмени из-за снижения потока детей. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «С октября этого года запланирована ликвидация Детского центра патологии речи и нейрореабилитации в Тюмени. Это связано со снижением количества детей, находящихся на лечении в центре и возможностью прохождения лечения и реабилитации по месту жительства в аналогичных учреждениях на Ямале», — комментирует документ пресс-служба губернатора ЯНАО на официальном сайте правительства. Четыре ставки расформированного центра будут перераспределены в Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО. При ликвидации медучреждения все работники будут трудоустроены в медорганизации округа, расположенных в Тюмени. Среди них санаторий «Большой Тараскуль», о котором редакция URA.RU писала ранее, — там за счет бюджета ЯНАО откроют новый корпус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО ликвидируют детский центр патологии речи в Тюмени из-за снижения потока детей. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «С октября этого года запланирована ликвидация Детского центра патологии речи и нейрореабилитации в Тюмени. Это связано со снижением количества детей, находящихся на лечении в центре и возможностью прохождения лечения и реабилитации по месту жительства в аналогичных учреждениях на Ямале», — комментирует документ пресс-служба губернатора ЯНАО на официальном сайте правительства. Четыре ставки расформированного центра будут перераспределены в Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО. При ликвидации медучреждения все работники будут трудоустроены в медорганизации округа, расположенных в Тюмени. Среди них санаторий «Большой Тараскуль», о котором редакция URA.RU писала ранее, — там за счет бюджета ЯНАО откроют новый корпус.