Чиновники ЯНАО ликвидируют детский центр в Тюмени

Сотрудники тюменского медцентра будут трудоустроены в другие учреждения ЯНАО
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург
Детский центр патологии речи в Тюмени посещает меньше детей Фото:

Власти ЯНАО ликвидируют детский центр патологии речи в Тюмени из-за снижения потока детей. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«С октября этого года запланирована ликвидация Детского центра патологии речи и нейрореабилитации в Тюмени. Это связано со снижением количества детей, находящихся на лечении в центре и возможностью прохождения лечения и реабилитации по месту жительства в аналогичных учреждениях на Ямале», — комментирует документ пресс-служба губернатора ЯНАО на официальном сайте правительства.

Четыре ставки расформированного центра будут перераспределены в Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО. При ликвидации медучреждения все работники будут трудоустроены в медорганизации округа, расположенных в Тюмени. Среди них санаторий «Большой Тараскуль», о котором редакция URA.RU писала ранее, — там за счет бюджета ЯНАО откроют новый корпус.

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Власти ЯНАО ликвидируют детский центр патологии речи в Тюмени из-за снижения потока детей. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «С октября этого года запланирована ликвидация Детского центра патологии речи и нейрореабилитации в Тюмени. Это связано со снижением количества детей, находящихся на лечении в центре и возможностью прохождения лечения и реабилитации по месту жительства в аналогичных учреждениях на Ямале», — комментирует документ пресс-служба губернатора ЯНАО на официальном сайте правительства. Четыре ставки расформированного центра будут перераспределены в Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО. При ликвидации медучреждения все работники будут трудоустроены в медорганизации округа, расположенных в Тюмени. Среди них санаторий «Большой Тараскуль», о котором редакция URA.RU писала ранее, — там за счет бюджета ЯНАО откроют новый корпус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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