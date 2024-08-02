В тюменском санатории за счет бюджета ЯНАО откроют новый корпус

Правительство ЯНАО расширяет санаторий «Большой Тараскуль» под Тюменью

02 августа 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В санатории «Большой Тараскуль» откроют корпус с бассейном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В реабилитационном центре «Большой Тараскуль» (Тюменская область) планируется открытие нового корпуса. Это позволит учреждению увеличить количество принимаемых гостей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ откроют новый корпус. С его вводом центр сможет принять в два раза больше гостей. С вводом нового корпуса для отдыхающих ямальцев распахнут двери 67 новых номеров на 150 мест», — сообщили на официальном сайте окружного правительства. Новое здание уже почти полностью готово к вводу в эксплуатацию. В нем впервые будут оборудованы зоны для отдыха и спортивных занятий. Особым нововведением станет терапевтический бассейн с погружением, предназначенный для использования людьми с ограниченными физическими возможностями. Также планируется расширение спектра медицинских услуг. Дети из пользующихся льготами семей Ямала могут бесплатно раз в год отдохнуть в «Большом Тараскуле». В прошлом году около полутора тысяч северян прошли бесплатные оздоровительные и реабилитационные программы в этом центре. Ранее URA.RU рассказывало, что реабилитационный центр «Большой Тараскуль» не смог приобрести интерактивные песочницы для малышей. Тогда были организованы торги, по итогам которых не поступило ни одной заявки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реабилитационном центре «Большой Тараскуль» (Тюменская область) планируется открытие нового корпуса. Это позволит учреждению увеличить количество принимаемых гостей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ откроют новый корпус. С его вводом центр сможет принять в два раза больше гостей. С вводом нового корпуса для отдыхающих ямальцев распахнут двери 67 новых номеров на 150 мест», — сообщили на официальном сайте окружного правительства. Новое здание уже почти полностью готово к вводу в эксплуатацию. В нем впервые будут оборудованы зоны для отдыха и спортивных занятий. Особым нововведением станет терапевтический бассейн с погружением, предназначенный для использования людьми с ограниченными физическими возможностями. Также планируется расширение спектра медицинских услуг. Дети из пользующихся льготами семей Ямала могут бесплатно раз в год отдохнуть в «Большом Тараскуле». В прошлом году около полутора тысяч северян прошли бесплатные оздоровительные и реабилитационные программы в этом центре. Ранее URA.RU рассказывало, что реабилитационный центр «Большой Тараскуль» не смог приобрести интерактивные песочницы для малышей. Тогда были организованы торги, по итогам которых не поступило ни одной заявки.