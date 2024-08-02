В Челябинске проектируют новый ресторан «Вкусно — и точка»

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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Новый ресторан сети «Вкусно — и точка» в Челябинске находится на стадии проектирования Фото:

В Челябинске проектируют новый ресторан «Вкусно — и точка», который расположится на улице Труда. Как 2 августа сообщили в пресс-службе уральского сегмента сети, строительство начнут после получения всех согласований.

«Новое предприятие расположится в центральном районе города, на улице Труда. Строительство нового предприятия начнется только после получения всех разрешительных документов», — заявили URA.RU в офисе сети.

Кроме проектирования специалисты занимаются согласованием документации. В настоящий момент в компании не готовы уточнять, каковы будут площадь и этажность здания.

В компании «Региональная сеть предприятий питания» добавили, что в Челябинске рассматриваются и другие земельные участки. В будущем на них могут появиться другие точки «Вкусно — и точка».

Первые рестораны сети открылись в Челябинске летом 2022 года. Точки появились на месте закрывшегося McDonald’s. В данное время в городе работает пять ресторанов. В июле в мэрии Челябинска заявили о будущем строительстве нового отдельно стоящего здания российской сети.

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В Челябинске проектируют новый ресторан «Вкусно — и точка», который расположится на улице Труда. Как 2 августа сообщили в пресс-службе уральского сегмента сети, строительство начнут после получения всех согласований. «Новое предприятие расположится в центральном районе города, на улице Труда. Строительство нового предприятия начнется только после получения всех разрешительных документов», — заявили URA.RU в офисе сети. Кроме проектирования специалисты занимаются согласованием документации. В настоящий момент в компании не готовы уточнять, каковы будут площадь и этажность здания. В компании «Региональная сеть предприятий питания» добавили, что в Челябинске рассматриваются и другие земельные участки. В будущем на них могут появиться другие точки «Вкусно — и точка». Первые рестораны сети открылись в Челябинске летом 2022 года. Точки появились на месте закрывшегося McDonald’s. В данное время в городе работает пять ресторанов. В июле в мэрии Челябинска заявили о будущем строительстве нового отдельно стоящего здания российской сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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