21 июня 2022

Сеть «Вкусно и точка» открылась в Челябинске с обновленным меню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие
Часть наименований в меню нового заведения изменилась Фото:

В Челябинске открылась новая сеть «Вкусно и точка», которая появилась после ребрендинга McDonald’s. Первый ресторан открылся на Комсомольском проспекте на месте бывшего кинотеатра «Победа». В новом заведении часть позиций в меню изменилась по сравнению с оригинальным McDonald’s, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на измененную упаковку и названия блюд, вкус еды остался прежним. Мы работаем 24/7 и радуем посетителей», — сообщил работник заведения.

В заведении рассказали, что в процессе ребрендинга в ресторан завезут автоматы для заказа еды. Ранее заведение McDonald’s на Комсомольском проспекте было единственным в городе, где не было автоматов.

В компании отметили, что новый логотип несет особый смысл — две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон — намек на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Из меню нового ресторана были убраны несколько позиций. Это наименования, зарегистрированные американской корпорацией как торговые знаки. Основное меню осталось без изменений.

Рестораны сети McDonald’s в Челябинске закрылись на ребрендинг 10 июня. Ребрендинг решили провести после покупки американского бизнеса российским предпринимателем Александром Говором.

Открытие "Вкусно и точка" в Челябинске вместо "Макдональдса"
Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Челябинске на Комсомольском проспекте
Фото:
Открытие "Вкусно и точка" в Челябинске вместо "Макдональдса"
Новый логотип символизирует две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого
Фото:
Открытие "Вкусно и точка" в Челябинске вместо "Макдональдса"
Из меню нового ресторана пропали несколько позиций
Фото:
Открытие "Вкусно и точка" в Челябинске вместо "Макдональдса"
Фото:

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В Челябинске открылась новая сеть «Вкусно и точка», которая появилась после ребрендинга McDonald’s. Первый ресторан открылся на Комсомольском проспекте на месте бывшего кинотеатра «Победа». В новом заведении часть позиций в меню изменилась по сравнению с оригинальным McDonald’s, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на измененную упаковку и названия блюд, вкус еды остался прежним. Мы работаем 24/7 и радуем посетителей», — сообщил работник заведения. В заведении рассказали, что в процессе ребрендинга в ресторан завезут автоматы для заказа еды. Ранее заведение McDonald’s на Комсомольском проспекте было единственным в городе, где не было автоматов. В компании отметили, что новый логотип несет особый смысл — две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон — намек на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Из меню нового ресторана были убраны несколько позиций. Это наименования, зарегистрированные американской корпорацией как торговые знаки. Основное меню осталось без изменений. Рестораны сети McDonald’s в Челябинске закрылись на ребрендинг 10 июня. Ребрендинг решили провести после покупки американского бизнеса российским предпринимателем Александром Говором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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