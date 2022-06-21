Часть наименований в меню нового заведения изменилась Фото: Наталья Чернова © URA.RU

В Челябинске открылась новая сеть «Вкусно и точка», которая появилась после ребрендинга McDonald’s. Первый ресторан открылся на Комсомольском проспекте на месте бывшего кинотеатра «Победа». В новом заведении часть позиций в меню изменилась по сравнению с оригинальным McDonald’s, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на измененную упаковку и названия блюд, вкус еды остался прежним. Мы работаем 24/7 и радуем посетителей», — сообщил работник заведения.

В заведении рассказали, что в процессе ребрендинга в ресторан завезут автоматы для заказа еды. Ранее заведение McDonald’s на Комсомольском проспекте было единственным в городе, где не было автоматов.

В компании отметили, что новый логотип несет особый смысл — две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон — намек на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Из меню нового ресторана были убраны несколько позиций. Это наименования, зарегистрированные американской корпорацией как торговые знаки. Основное меню осталось без изменений.

Рестораны сети McDonald’s в Челябинске закрылись на ребрендинг 10 июня. Ребрендинг решили провести после покупки американского бизнеса российским предпринимателем Александром Говором.

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Челябинске на Комсомольском проспекте Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Новый логотип символизирует две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Из меню нового ресторана пропали несколько позиций Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Фото: Наталья Чернова © URA.RU