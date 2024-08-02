Во Внуково мужчина прошел по летному полю, чтобы успеть на рейс до Перми

03 августа 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Пассажир торопился на рейс до Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прилетевший во Внуково из Самары пассажир авиакомпании «Победа» за пару минут пересел на стыковочный рейс до Перми, пройдя к самолету по летному полю. Об этом сообщают в соцсетях. «Пассажир всего за пару минут пересел на стыковочный рейс, на который не успевал. По прилете во Внуково он просто вышел из самолета и прошел по летному полю к другому борту, случайно попав в нужный», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Мужчина взял самые дешевые билеты с часовой пересадкой во Внуково, но из Самары самолет вылетел с задержкой на один час. В Москве рейс приземлился позже на 40 минут — в 00:12, а самолет в Пермь вылетал уже в 00:35. Пассажир направился к ближайшему борту «Победы», случайно обнаружив, что воздушное судно вылетало нужным ему рейсом в Пермь. У него уже был посадочный талон, поэтому парень спокойно занял свое место. Уже в Перми пассажира встретили сотрудники полиции. Они вручили мужчине уведомление о явке в отдел полиции во Внуково и отпустили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. После получения ответа новость будет дополнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прилетевший во Внуково из Самары пассажир авиакомпании «Победа» за пару минут пересел на стыковочный рейс до Перми, пройдя к самолету по летному полю. Об этом сообщают в соцсетях. «Пассажир всего за пару минут пересел на стыковочный рейс, на который не успевал. По прилете во Внуково он просто вышел из самолета и прошел по летному полю к другому борту, случайно попав в нужный», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Мужчина взял самые дешевые билеты с часовой пересадкой во Внуково, но из Самары самолет вылетел с задержкой на один час. В Москве рейс приземлился позже на 40 минут — в 00:12, а самолет в Пермь вылетал уже в 00:35. Пассажир направился к ближайшему борту «Победы», случайно обнаружив, что воздушное судно вылетало нужным ему рейсом в Пермь. У него уже был посадочный талон, поэтому парень спокойно занял свое место. Уже в Перми пассажира встретили сотрудники полиции. Они вручили мужчине уведомление о явке в отдел полиции во Внуково и отпустили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. После получения ответа новость будет дополнена.