02 августа 2024

Во Внуково мужчина прошел по летному полю, чтобы успеть на рейс до Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, полет, вылет, самолет, sukhoi superjet100, ssj100-95lr
Пассажир торопился на рейс до Перми Фото:

Прилетевший во Внуково из Самары пассажир авиакомпании «Победа» за пару минут пересел на стыковочный рейс до Перми, пройдя к самолету по летному полю. Об этом сообщают в соцсетях.

«Пассажир всего за пару минут пересел на стыковочный рейс, на который не успевал. По прилете во Внуково он просто вышел из самолета и прошел по летному полю к другому борту, случайно попав в нужный», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина».

Мужчина взял самые дешевые билеты с часовой пересадкой во Внуково, но из Самары самолет вылетел с задержкой на один час. В Москве рейс приземлился позже на 40 минут — в 00:12, а самолет в Пермь вылетал уже в 00:35. Пассажир направился к ближайшему борту «Победы», случайно обнаружив, что воздушное судно вылетало нужным ему рейсом в Пермь. У него уже был посадочный талон, поэтому парень спокойно занял свое место.

Уже в Перми пассажира встретили сотрудники полиции. Они вручили мужчине уведомление о явке в отдел полиции во Внуково и отпустили.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. После получения ответа новость будет дополнена.

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Прилетевший во Внуково из Самары пассажир авиакомпании «Победа» за пару минут пересел на стыковочный рейс до Перми, пройдя к самолету по летному полю. Об этом сообщают в соцсетях. «Пассажир всего за пару минут пересел на стыковочный рейс, на который не успевал. По прилете во Внуково он просто вышел из самолета и прошел по летному полю к другому борту, случайно попав в нужный», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Мужчина взял самые дешевые билеты с часовой пересадкой во Внуково, но из Самары самолет вылетел с задержкой на один час. В Москве рейс приземлился позже на 40 минут — в 00:12, а самолет в Пермь вылетал уже в 00:35. Пассажир направился к ближайшему борту «Победы», случайно обнаружив, что воздушное судно вылетало нужным ему рейсом в Пермь. У него уже был посадочный талон, поэтому парень спокойно занял свое место. Уже в Перми пассажира встретили сотрудники полиции. Они вручили мужчине уведомление о явке в отдел полиции во Внуково и отпустили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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