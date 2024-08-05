ЕР закрыла все округа на выборах депутатов в Пластовском округе

В Пластовском районе поменяли систему многомандатных округов на выборах депутатов на одномандатную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» сумела зарегистрировать кандидатов депутаты на всех 19 избирательных округах на выборах в Пластовском районе Челябинской области. Такая информация содержится на портале облизбиркома.

«Прошли регистрацию кандидаты в депутаты от ЕР на всех 19 одномандатных избирательных округах Пластовском округа первого созыва. Еще 12 кандидатов зарегистрировала партия „Справедливая Россия“. Один кандидат выдвинулся от ЛДПР», — сообщается на портале облизбиркома.

Пластовский округ характеризуется большим количеством кандидатов-самовыдвиженцев. Из 60 зарегистрированных кандидатов 28 выдвинулись без поддержки партий. Так, в Нязепетровском округе, где выбирают 15 депутатов, из 43 зарегистрированных претендентов выдвинулось только шесть кандидатов-самовыдвиженцев.

Выборы депутатов в Пластовском, Нязепетровском и Саткинском муниципальных округах проводятся досрочно. Это связано с преобразованием этих муниципалитетов из районов в округа.

В Пластовском округе ранее было пять четырехмандатных округов. На этих выборах многомандатная система была отменена. В собрании округа будут представлены 19 депутатов, каждый из которых будет избран по одномандатному округу.