ЕР закрыла все округа на выборах депутатов в Пластовском округе

«Единая Россия» сумела зарегистрировать кандидатов депутаты на всех 19 избирательных округах на выборах в Пластовском районе Челябинской области. Такая информация содержится на портале облизбиркома.
«Прошли регистрацию кандидаты в депутаты от ЕР на всех 19 одномандатных избирательных округах Пластовском округа первого созыва. Еще 12 кандидатов зарегистрировала партия „Справедливая Россия“. Один кандидат выдвинулся от ЛДПР», — сообщается на портале облизбиркома.
Пластовский округ характеризуется большим количеством кандидатов-самовыдвиженцев. Из 60 зарегистрированных кандидатов 28 выдвинулись без поддержки партий. Так, в Нязепетровском округе, где выбирают 15 депутатов, из 43 зарегистрированных претендентов выдвинулось только шесть кандидатов-самовыдвиженцев.
Выборы депутатов в Пластовском, Нязепетровском и Саткинском муниципальных округах проводятся досрочно. Это связано с преобразованием этих муниципалитетов из районов в округа.
В Пластовском округе ранее было пять четырехмандатных округов. На этих выборах многомандатная система была отменена. В собрании округа будут представлены 19 депутатов, каждый из которых будет избран по одномандатному округу.
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