Не вернулся с прогулки: в Челябинске пропал девятилетний мальчик. Фото

«ЛизаАлерт»: в Челябинске пропал девятилетний школьник Виктор Березуев
Пропавший ребенок не вернулся после прогулки
Пропавший ребенок не вернулся после прогулки

В поселке Новосинеглазово города Челябинска пропал девятилетний школьник. Мальчик не вернулся домой после прогулки 13 сентября 2025 года. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание. Пропал ребенок. Березуев Виктор, 9 лет (2016 г.р.) п. Новосинеглазово, г. Челябинск, 13 сентября 2025 года не вернулся с прогулки», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт». Представители организации обратились к общественности с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении мальчика по телефонам горячей линии.

По информации «ЛизаАлерт», на момент исчезновения ребенок был одет в черную кофту, синюю футболку, серые штаны и синие кроссовки. Приметы: рост около 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Волонтеры призывают всех, кто видел Виктора или обладает сведениями о его возможном местонахождении, обратиться по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или связаться с инфоргом поиска по телефону 8-951-111-53-54.

Школьник ушел на прогулку и не вернулся
Школьник ушел на прогулку и не вернулся


