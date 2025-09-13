Второй этап голосования на выборах в Челябинской области завершился

В Челябинской области закрылись все участки для голосования. Не определившиеся за 12 и 13 сентября избиратели могут сделать свой выбор завтра.
«К 15:00 на выборах депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления проголосовали 618 664 человека. Явка составила 24,05% от общего числа избирателей», — сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. Уточнив, что цифра приводится с учетом ДЭГ.
Еще около 95 тысяч жителей региона отдали свои голоса вне помещения для голосования. Они заполняли бюллетени на дому.
Избирательные кампании проходят в 39 муниципалитетах области. Депутатов ЗСО выбирают жители всех 43 городов и районов. На кону 783 мандата, из них 60 — регионального уровня. Начавшееся 12 сентября голосование завершится в 20:00 воскресенья.
