Второй этап голосования на выборах в Челябинской области завершился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У челябинцев остался еще один день, чтобы проголосовать
У челябинцев остался еще один день, чтобы проголосовать Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В Челябинской области закрылись все участки для голосования. Не определившиеся за 12 и 13 сентября избиратели могут сделать свой выбор завтра.

«К 15:00 на выборах депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления проголосовали 618 664 человека. Явка составила 24,05% от общего числа избирателей», — сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. Уточнив, что цифра приводится с учетом ДЭГ.

Еще около 95 тысяч жителей региона отдали свои голоса вне помещения для голосования. Они заполняли бюллетени на дому.

Избирательные кампании проходят в 39 муниципалитетах области. Депутатов ЗСО выбирают жители всех 43 городов и районов. На кону 783 мандата, из них 60 — регионального уровня. Начавшееся 12 сентября голосование завершится в 20:00 воскресенья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области закрылись все участки для голосования. Не определившиеся за 12 и 13 сентября избиратели могут сделать свой выбор завтра. «К 15:00 на выборах депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления проголосовали 618 664 человека. Явка составила 24,05% от общего числа избирателей», — сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. Уточнив, что цифра приводится с учетом ДЭГ. Еще около 95 тысяч жителей региона отдали свои голоса вне помещения для голосования. Они заполняли бюллетени на дому. Избирательные кампании проходят в 39 муниципалитетах области. Депутатов ЗСО выбирают жители всех 43 городов и районов. На кону 783 мандата, из них 60 — регионального уровня. Начавшееся 12 сентября голосование завершится в 20:00 воскресенья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...