В ЯНАО снесли опасную заброшку, в которой играли дети

Старое здание парикмахерской, которое облюбовали дети в Салехарде, демонтировали

05 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Салехарде снесли здание, которое представляло угрозу для детей Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде снесли заброшенное здание бывшей парикмахерской, которое стало популярным местом для игр у детей. Решение о демонтаже приняла прокуратура ямальской столицы, сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в социальной сети „ВКонтакте“ о проникновении детей в бесхозяйную постройку… В настоящее время балок снесен», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО в telegram-канале ведомства. Об опасном месте сообщили местные жители в соцсетях, что вызвало проверку со стороны прокуратуры Салехарда. Павильон-парикмахерская ранее находился во владении одной из горожанок, которая отказалась от его дальнейшего использования и сноса еще в 2021 году. Однако меры по признанию данного строения бесхозным для проведения последующего сноса муниципальные органы власти так и не приняли — доступ к постройке остался открытым. Ранее URA.RU сообщало о сносе заброшенного дома в Новом Уренгое, которое представляло угрозу для юных ямальцев. Тогда также была инициирована проверка опасного здания из-за появления видеозаписи в соцсетях с участием играющих там детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде снесли заброшенное здание бывшей парикмахерской, которое стало популярным местом для игр у детей. Решение о демонтаже приняла прокуратура ямальской столицы, сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в социальной сети „ВКонтакте“ о проникновении детей в бесхозяйную постройку… В настоящее время балок снесен», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО в telegram-канале ведомства. Об опасном месте сообщили местные жители в соцсетях, что вызвало проверку со стороны прокуратуры Салехарда. Павильон-парикмахерская ранее находился во владении одной из горожанок, которая отказалась от его дальнейшего использования и сноса еще в 2021 году. Однако меры по признанию данного строения бесхозным для проведения последующего сноса муниципальные органы власти так и не приняли — доступ к постройке остался открытым. Ранее URA.RU сообщало о сносе заброшенного дома в Новом Уренгое, которое представляло угрозу для юных ямальцев. Тогда также была инициирована проверка опасного здания из-за появления видеозаписи в соцсетях с участием играющих там детей.