04 августа 2024
03 августа 2024

В ЯНАО снесли опасную заброшку, в которой играли дети

Старое здание парикмахерской, которое облюбовали дети в Салехарде, демонтировали
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде снесли здание, которое представляло угрозу для детей Фото:

В Салехарде снесли заброшенное здание бывшей парикмахерской, которое стало популярным местом для игр у детей. Решение о демонтаже приняла прокуратура ямальской столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в социальной сети „ВКонтакте“ о проникновении детей в бесхозяйную постройку… В настоящее время балок снесен», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО в telegram-канале ведомства.

Об опасном месте сообщили местные жители в соцсетях, что вызвало проверку со стороны прокуратуры Салехарда. Павильон-парикмахерская ранее находился во владении одной из горожанок, которая отказалась от его дальнейшего использования и сноса еще в 2021 году. Однако меры по признанию данного строения бесхозным для проведения последующего сноса муниципальные органы власти так и не приняли — доступ к постройке остался открытым.

Ранее URA.RU сообщало о сносе заброшенного дома в Новом Уренгое, которое представляло угрозу для юных ямальцев. Тогда также была инициирована проверка опасного здания из-за появления видеозаписи в соцсетях с участием играющих там детей.

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В Салехарде снесли заброшенное здание бывшей парикмахерской, которое стало популярным местом для игр у детей. Решение о демонтаже приняла прокуратура ямальской столицы, сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в социальной сети „ВКонтакте“ о проникновении детей в бесхозяйную постройку… В настоящее время балок снесен», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО в telegram-канале ведомства. Об опасном месте сообщили местные жители в соцсетях, что вызвало проверку со стороны прокуратуры Салехарда. Павильон-парикмахерская ранее находился во владении одной из горожанок, которая отказалась от его дальнейшего использования и сноса еще в 2021 году. Однако меры по признанию данного строения бесхозным для проведения последующего сноса муниципальные органы власти так и не приняли — доступ к постройке остался открытым. Ранее URA.RU сообщало о сносе заброшенного дома в Новом Уренгое, которое представляло угрозу для юных ямальцев. Тогда также была инициирована проверка опасного здания из-за появления видеозаписи в соцсетях с участием играющих там детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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