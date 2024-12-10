Кухарук поздравил ямальцев с 94-летием ЯНАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил ямальцев с годовщиной ЯНАО. Округу, как и Югре, исполнилось 94 года со дня образования.
«Югра и Ямал — ровесники, партнеры и единомышленники в вопросах развития Западной Сибири, Уральского федерального округа и России. Желаю нашим друзьям и соседям счастья, крепкого здоровья и процветания! Ямальцы всегда могут рассчитывать на югорчан», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Годовщину 10 декабря также отмечает и ХМАО. В честь 94-летия в округе организуют множество культурно-развлекательных мероприятий. В программе — спектакли, концерты, выставки, викторины. Куда сходить на день рождения Югры — в афише URA.RU.
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