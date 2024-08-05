У многоэтажки в Перми найдено тело длинноволосого мужчины

В Перми под окнами многоэтажки найден труп мужчины

Погибшего обнаружили под окнами многоэтажки в ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми мужчина выпал с высоты в одном из домов в ЖК «Арсенал». Очевидцы произошедшего вызвали на место экстренные службы.

«У погибшего длинные волосы. Он выпал из дома по ул. Турчевича, 6. Это произошло примерно в 13:15, мы сразу вызвали скорую помощь», — пишет 59. RU со ссылкой на очевидцев трагедии. Приехавшие на место медики констатировали смерть пермяка.

В пресс-службе УМВД по Городу Перми подтвердили гибель неизвестного мужчины. «Сообщение поступило от очевидцев. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», — уточнили в полиции.