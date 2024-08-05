05 августа 2024

В Екатеринбурге подросток выпал из окна частного пансионата

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, окно, многоквартирный дом, обувь на проводах
Парень остался жив, он сейчас в больнице Фото:

В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал с третьего этажа частного пансионата. Парень остался жив, он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Утром 6 августа с третьего этажа частного пансионата „Забота“ на улице Начдива Васильева выпал 16-летний подросток. Мальчик получил сочетанные травмы и был доставлен в детскую больницу №9», — рассказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, юноша страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. По словам инсайдера, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Что послужило причиной его падения, выяснит проверка полиции.

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В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал с третьего этажа частного пансионата. Парень остался жив, он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром 6 августа с третьего этажа частного пансионата „Забота“ на улице Начдива Васильева выпал 16-летний подросток. Мальчик получил сочетанные травмы и был доставлен в детскую больницу №9», — рассказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, юноша страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. По словам инсайдера, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Что послужило причиной его падения, выяснит проверка полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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