Происшествия В Екатеринбурге подросток выпал из окна частного пансионата 06 августа 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Парень остался жив, он сейчас в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал с третьего этажа частного пансионата. Парень остался жив, он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром 6 августа с третьего этажа частного пансионата „Забота“ на улице Начдива Васильева выпал 16-летний подросток. Мальчик получил сочетанные травмы и был доставлен в детскую больницу №9», — рассказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, юноша страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. По словам инсайдера, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Что послужило причиной его падения, выяснит проверка полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал с третьего этажа частного пансионата. Парень остался жив, он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром 6 августа с третьего этажа частного пансионата „Забота“ на улице Начдива Васильева выпал 16-летний подросток. Мальчик получил сочетанные травмы и был доставлен в детскую больницу №9», — рассказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, юноша страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. По словам инсайдера, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Что послужило причиной его падения, выяснит проверка полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям