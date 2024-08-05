В Екатеринбурге подросток выпал из окна частного пансионата

В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал с третьего этажа частного пансионата. Парень остался жив, он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Утром 6 августа с третьего этажа частного пансионата „Забота“ на улице Начдива Васильева выпал 16-летний подросток. Мальчик получил сочетанные травмы и был доставлен в детскую больницу №9», — рассказал собеседник агентства.
По неподтвержденной информации, юноша страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. По словам инсайдера, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Что послужило причиной его падения, выяснит проверка полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!