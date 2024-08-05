Пермские власти увеличили площадь комплексной застройки «Тихого Компроса»

06 августа 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Площадь реновации «Тихого Компроса» увеличена Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Власти увеличили площадь территории комплексного развития так называемого «Тихого Компроса» в Перми. К ранее утвержденному участку, ограниченному улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова, добавили новые площадки. Речь о несмежных участках в Свердловском районе города. «Границы территории, условия, а также обязательства застройщика при реализации договора о КРТ скорректированы. Была учтена конъюктура рынка недвижимости и сложившейся экономики. С целью повышения инвестиционной привлекательности проекта добавлены две несмежные территории — на улице Куйбышева и улице Лодыгина. Также до пяти лет увеличен срок, за который застройщик должен расселить находящееся на участке аварийное жилье», — сообщается на сайте министерства строительства Пермского края. В границах подлежащих реновации территорий расположено пять многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Это здания по адресам улица Клары Цеткин, 3, Комсомольский проспект, 94, улица Чкалова, 32 и 38, а также улица Коминтерна, 6. Общая площадь участка — около 15 тысяч квадратных метров. Из обязательств инвестора исключено расселение дома на Комсомольском проспекте. Его должны расселить за счет бюджета. После расселения аварийных домов, победитель конкурса на реновацию «Тихого Компроса» должен будет в течение восьми лет провести комплексное развитие территории. В планах — построить порядка 100 тысяч квадратных метров нового жилья. Часть квартир застройщик обязуется передать муниципалитету. Они предназначены для детей-сирот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти увеличили площадь территории комплексного развития так называемого «Тихого Компроса» в Перми. К ранее утвержденному участку, ограниченному улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова, добавили новые площадки. Речь о несмежных участках в Свердловском районе города. «Границы территории, условия, а также обязательства застройщика при реализации договора о КРТ скорректированы. Была учтена конъюктура рынка недвижимости и сложившейся экономики. С целью повышения инвестиционной привлекательности проекта добавлены две несмежные территории — на улице Куйбышева и улице Лодыгина. Также до пяти лет увеличен срок, за который застройщик должен расселить находящееся на участке аварийное жилье», — сообщается на сайте министерства строительства Пермского края. В границах подлежащих реновации территорий расположено пять многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Это здания по адресам улица Клары Цеткин, 3, Комсомольский проспект, 94, улица Чкалова, 32 и 38, а также улица Коминтерна, 6. Общая площадь участка — около 15 тысяч квадратных метров. Из обязательств инвестора исключено расселение дома на Комсомольском проспекте. Его должны расселить за счет бюджета. После расселения аварийных домов, победитель конкурса на реновацию «Тихого Компроса» должен будет в течение восьми лет провести комплексное развитие территории. В планах — построить порядка 100 тысяч квадратных метров нового жилья. Часть квартир застройщик обязуется передать муниципалитету. Они предназначены для детей-сирот.