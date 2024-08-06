06 августа 2024

В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»

Пермский губернатор Махонин ознакомился с проектом нового депо «Балатово»
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо поставок трамваев, предусмотрен и ремонт трамвайных путей Фото:

Компания концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представила проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Работы предусматривают замену трамвайных путей на территории депо и строительство нового производственного корпуса.

«В проекте конструкции предусмотрена замена трамвайных путей на территории депо, строительство нового производственного корпуса, в котором планируется объединить в единый процесс обслуживание и ремонт трамваев. Также запланировано обустройство нового административного корпуса», — сообщили на сайте правительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помимо поставок трамваев, предусмотрен ремонт 35 километров трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта было подписано в ноябре 2022 года.

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Компания концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представила проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Работы предусматривают замену трамвайных путей на территории депо и строительство нового производственного корпуса. «В проекте конструкции предусмотрена замена трамвайных путей на территории депо, строительство нового производственного корпуса, в котором планируется объединить в единый процесс обслуживание и ремонт трамваев. Также запланировано обустройство нового административного корпуса», — сообщили на сайте правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помимо поставок трамваев, предусмотрен ремонт 35 километров трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта было подписано в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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