В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»

Пермский губернатор Махонин ознакомился с проектом нового депо «Балатово»

Помимо поставок трамваев, предусмотрен и ремонт трамвайных путей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Компания концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представила проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Работы предусматривают замену трамвайных путей на территории депо и строительство нового производственного корпуса.

«В проекте конструкции предусмотрена замена трамвайных путей на территории депо, строительство нового производственного корпуса, в котором планируется объединить в единый процесс обслуживание и ремонт трамваев. Также запланировано обустройство нового административного корпуса», — сообщили на сайте правительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помимо поставок трамваев, предусмотрен ремонт 35 километров трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта было подписано в ноябре 2022 года.