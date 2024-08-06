В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»

Компания концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представила проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Работы предусматривают замену трамвайных путей на территории депо и строительство нового производственного корпуса.
«В проекте конструкции предусмотрена замена трамвайных путей на территории депо, строительство нового производственного корпуса, в котором планируется объединить в единый процесс обслуживание и ремонт трамваев. Также запланировано обустройство нового административного корпуса», — сообщили на сайте правительства.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помимо поставок трамваев, предусмотрен ремонт 35 километров трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта было подписано в ноябре 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Компания концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представила проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Работы предусматривают замену трамвайных путей на территории депо и строительство нового производственного корпуса. «В проекте конструкции предусмотрена замена трамвайных путей на территории депо, строительство нового производственного корпуса, в котором планируется объединить в единый процесс обслуживание и ремонт трамваев. Также запланировано обустройство нового административного корпуса», — сообщили на сайте правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помимо поставок трамваев, предусмотрен ремонт 35 километров трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта было подписано в ноябре 2022 года.