МЧС спасли пассажиров автобуса из челябинской лужи. Видео

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарный, пожарная машина
Автобус застрял в глубокой луже Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске сотрудники МЧС спасли пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже. Видео происшествия сняли очевидцы.

«На перекрестке улиц 250 лет Челябинска и Чичерина. Вот такие дела», — говорит за кадром очевидец, снимая на видео, как автомобиль экстренных служб помогает автобусу выбраться из лужи.

Ранее читатели URA.RU прислали десятки видео, как гроза с градом обрушилась на Челябинск, образуя глубокие лужи. В низинах проезжую часть затопило, поэтому водители транспорта вынуждены двигаться очень осторожно либо объезжать опасные участки.

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В Челябинске сотрудники МЧС спасли пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже. Видео происшествия сняли очевидцы. «На перекрестке улиц 250 лет Челябинска и Чичерина. Вот такие дела», — говорит за кадром очевидец, снимая на видео, как автомобиль экстренных служб помогает автобусу выбраться из лужи. Ранее читатели URA.RU прислали десятки видео, как гроза с градом обрушилась на Челябинск, образуя глубокие лужи. В низинах проезжую часть затопило, поэтому водители транспорта вынуждены двигаться очень осторожно либо объезжать опасные участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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