Автобус застрял в глубокой луже
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
В Челябинске сотрудники МЧС спасли пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже. Видео происшествия сняли очевидцы.
«На перекрестке улиц 250 лет Челябинска и Чичерина. Вот такие дела», — говорит за кадром очевидец, снимая на видео, как автомобиль экстренных служб помогает автобусу выбраться из лужи.
Ранее читатели URA.RU прислали десятки видео, как гроза с градом обрушилась на Челябинск, образуя глубокие лужи. В низинах проезжую часть затопило, поэтому водители транспорта вынуждены двигаться очень осторожно либо объезжать опасные участки.
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