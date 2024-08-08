Глава Запорожья Гехт вступилась за арестованного главврача челябинского онкоцентра

Глава Запорожья Гехт позвала на работу арестованного челябинского медика

08 августа 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Гехт пригласила Ростовцева на работу в Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра Глава правительства Запорожья Ирина Гехт заступилась за арестованного ФСБ по подозрению в мошенничестве главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев. Она призвала «не кидать камни» в медика и пригласила талантливого врача на работу к себе в регион. «Есть люди, которые меняют жизни других. К ним я всегда буду относить главного врача челябинского онкоцентра Ростовцева. Это талантливый нейрохирург, благодаря которому спасено множество жизней», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, ее коллега проявил себя как управленец, который в 2021-м году вывел показатели по медицине в Челябинской области из «красной зоны». Она отметила, что Ростовцев порой брался за операции, проводить которые отказывались западные клиники из-за их сложности. «Сейчас он находится под стражей. Но я убеждена в том, что нельзя отворачиваться от Дмитрия Михайловича и сбрасывать со счетов все, что им сделано. В Запорожской области есть много раненных, которые могли бы стать пациентами доктора Ростовцева. Мы будем готовы видеть его у нас в Запорожье, когда ситуация прояснится», — заявила Гехт. Задержанный ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 7 августа суд. По данным следствия, Ростовцев, главбух онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ несколько лет занимались махинациями с бюджетными деньгами. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства Запорожья Ирина Гехт заступилась за арестованного ФСБ по подозрению в мошенничестве главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев. Она призвала «не кидать камни» в медика и пригласила талантливого врача на работу к себе в регион. «Есть люди, которые меняют жизни других. К ним я всегда буду относить главного врача челябинского онкоцентра Ростовцева. Это талантливый нейрохирург, благодаря которому спасено множество жизней», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, ее коллега проявил себя как управленец, который в 2021-м году вывел показатели по медицине в Челябинской области из «красной зоны». Она отметила, что Ростовцев порой брался за операции, проводить которые отказывались западные клиники из-за их сложности. «Сейчас он находится под стражей. Но я убеждена в том, что нельзя отворачиваться от Дмитрия Михайловича и сбрасывать со счетов все, что им сделано. В Запорожской области есть много раненных, которые могли бы стать пациентами доктора Ростовцева. Мы будем готовы видеть его у нас в Запорожье, когда ситуация прояснится», — заявила Гехт. Задержанный ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 7 августа суд. По данным следствия, Ростовцев, главбух онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ несколько лет занимались махинациями с бюджетными деньгами. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей.