Главу Сергиево-Посадского МФЦ заключили под стражу

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Юлию Каминскую заключили под стражу до 7 октября 2024 года, говорится в постановлении суда Фото:

Суд в Твери на два месяца заключил под стражу директора МФЦ Сергиево-Посадского городской округа Юлию Каминскую. Она обвиняется по статье о мошенничестве. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каминской Юлии Константиновны», — пишет telegram-канал пресс-службы московских судов. Отмечается, что руководитель МФЦ заключена под стражу до 7 октября.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Обвинения касаются коррупционных преступлений. Согласно информации от СК РФ по Московской области, с января 2019 по июль 2024 года глава округа регулярно получал взятки от руководителя муниципального бюджетного учреждения «МФЦ Сергиево-Посадского г. о». Также руководитель МФЦ обвиняется в фиктивном трудоустройстве пяти сотрудников. В связи с этим были выделены деньги на якобы оплату им заработной платы. Общая сумма составила более 15 миллионов рублей.

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Суд в Твери на два месяца заключил под стражу директора МФЦ Сергиево-Посадского городской округа Юлию Каминскую. Она обвиняется по статье о мошенничестве. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каминской Юлии Константиновны», — пишет telegram-канал пресс-службы московских судов. Отмечается, что руководитель МФЦ заключена под стражу до 7 октября. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Обвинения касаются коррупционных преступлений. Согласно информации от СК РФ по Московской области, с января 2019 по июль 2024 года глава округа регулярно получал взятки от руководителя муниципального бюджетного учреждения «МФЦ Сергиево-Посадского г. о». Также руководитель МФЦ обвиняется в фиктивном трудоустройстве пяти сотрудников. В связи с этим были выделены деньги на якобы оплату им заработной платы. Общая сумма составила более 15 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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