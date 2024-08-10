Главу Сергиево-Посадского МФЦ заключили под стражу

Суд в Твери на два месяца заключил под стражу директора МФЦ Сергиево-Посадского городской округа Юлию Каминскую. Она обвиняется по статье о мошенничестве. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каминской Юлии Константиновны», — пишет telegram-канал пресс-службы московских судов. Отмечается, что руководитель МФЦ заключена под стражу до 7 октября.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Обвинения касаются коррупционных преступлений. Согласно информации от СК РФ по Московской области, с января 2019 по июль 2024 года глава округа регулярно получал взятки от руководителя муниципального бюджетного учреждения «МФЦ Сергиево-Посадского г. о». Также руководитель МФЦ обвиняется в фиктивном трудоустройстве пяти сотрудников. В связи с этим были выделены деньги на якобы оплату им заработной платы. Общая сумма составила более 15 миллионов рублей.
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Суд в Твери на два месяца заключил под стражу директора МФЦ Сергиево-Посадского городской округа Юлию Каминскую. Она обвиняется по статье о мошенничестве. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каминской Юлии Константиновны», — пишет telegram-канал пресс-службы московских судов. Отмечается, что руководитель МФЦ заключена под стражу до 7 октября. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Обвинения касаются коррупционных преступлений. Согласно информации от СК РФ по Московской области, с января 2019 по июль 2024 года глава округа регулярно получал взятки от руководителя муниципального бюджетного учреждения «МФЦ Сергиево-Посадского г. о». Также руководитель МФЦ обвиняется в фиктивном трудоустройстве пяти сотрудников. В связи с этим были выделены деньги на якобы оплату им заработной платы. Общая сумма составила более 15 миллионов рублей.