Рекордно длинную фехтовальную дорожку уложили в Перми
В День физкультурника в Перми были уложены несколько комплектов дорожек, чтобы получилась одна — самая длинная фехтовальная полоса в мире. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин.
«На набережной реки Камы были уложены один за другим 18 комплектов фехтовальных дорожек, и вместе они составили единую дорожку длиной 300 метров. Акция прошла под лозунгом „Самая длинная фехтовальная дорожка в мире“», — подчеркнул Соснин в своем telegram-канале.
По словам мэра, Пермь становится спортивным кластером. Он добавил, что для этого открываются новые площадки в разных частях столицы Прикамья.
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