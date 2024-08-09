09 августа 2024

В Перми появилась самая длинная в мире фехтовальная дорожка. Фото

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Рекордно длинную фехтовальную дорожку уложили в Перми
Рекордно длинную фехтовальную дорожку уложили в Перми Фото:

В День физкультурника в Перми были уложены несколько комплектов дорожек, чтобы получилась одна — самая длинная фехтовальная полоса в мире. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин.

«На набережной реки Камы были уложены один за другим 18 комплектов фехтовальных дорожек, и вместе они составили единую дорожку длиной 300 метров. Акция прошла под лозунгом „Самая длинная фехтовальная дорожка в мире“», — подчеркнул Соснин в своем telegram-канале.

По словам мэра, Пермь становится спортивным кластером. Он добавил, что для этого открываются новые площадки в разных частях столицы Прикамья.

В Перми устроили акцию для любителей фехтования
В Перми устроили акцию для любителей фехтования
Фото:

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В День физкультурника в Перми были уложены несколько комплектов дорожек, чтобы получилась одна — самая длинная фехтовальная полоса в мире. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин. «На набережной реки Камы были уложены один за другим 18 комплектов фехтовальных дорожек, и вместе они составили единую дорожку длиной 300 метров. Акция прошла под лозунгом „Самая длинная фехтовальная дорожка в мире“», — подчеркнул Соснин в своем telegram-канале. По словам мэра, Пермь становится спортивным кластером. Он добавил, что для этого открываются новые площадки в разных частях столицы Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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