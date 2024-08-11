Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Политолог Суздальцев: Украина не будет открывать новый фронт с Беларусью

11 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Лукашенко отправкой танков на украинско-белорусскую границу пытается оправдать соглашение об отводе войск с Киевом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Беларуси Александр Лукашенко направил танки к границе с Украиной для того, чтобы оправдать соглашение с Киевом, в ходе которого с граничащей территории были отведены вооруженные силы обеих стран. Такими действиями Лукашенко пытается показать, что он является верным союзником России. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Новость по теме Белоруссия готова к открытию фронта против Украины: что происходит. Карта «Лукашенко сейчас ищет варианты оправдать отвод дополнительных войск с границы с Украиной. Соглашение 14 июля с Киевом об отводе войск от белорусско-украинской границы в какой-то степени помогло Украине развернуть наступление в Курской области», — заявил Суздальцев. Он также пояснил, что президент Беларуси таким образом демонстрирует, что танки будут составлены на границе с Украиной. Эти действия подтверждают верность страны отношениям с Россией. Политолог отметил, что Киев не будет открывать новый фронт со стороны Беларуси, так как у них нет для этого сил. «Украина, у нее совсем нет необходимости устраивать второй фронт с севера, потому что ей нужны силы на нынешние фронты», — рассказал Суздальцев. Кроме того, он назвал удивительным тот факт, что Киев смог собрать больше десяти тысяч человек и отправить их под Курск. Ранее Александр Лукашенко заявил, что над территорией Беларуси 9 августа были уничтожены воздушные цели, направленные с территории Украины. Предположительно, атака была произведена с помощью ударных дронов. После этого Минск предупредил Киев, что провокации дают им право на ответные меры. Кроме того, Минобороны Белоруссии начали отправку танков одной из механизированных бригад к украинской границе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил танки к границе с Украиной для того, чтобы оправдать соглашение с Киевом, в ходе которого с граничащей территории были отведены вооруженные силы обеих стран. Такими действиями Лукашенко пытается показать, что он является верным союзником России. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Лукашенко сейчас ищет варианты оправдать отвод дополнительных войск с границы с Украиной. Соглашение 14 июля с Киевом об отводе войск от белорусско-украинской границы в какой-то степени помогло Украине развернуть наступление в Курской области», — заявил Суздальцев. Он также пояснил, что президент Беларуси таким образом демонстрирует, что танки будут составлены на границе с Украиной. Эти действия подтверждают верность страны отношениям с Россией. Политолог отметил, что Киев не будет открывать новый фронт со стороны Беларуси, так как у них нет для этого сил. «Украина, у нее совсем нет необходимости устраивать второй фронт с севера, потому что ей нужны силы на нынешние фронты», — рассказал Суздальцев. Кроме того, он назвал удивительным тот факт, что Киев смог собрать больше десяти тысяч человек и отправить их под Курск. Ранее Александр Лукашенко заявил, что над территорией Беларуси 9 августа были уничтожены воздушные цели, направленные с территории Украины. Предположительно, атака была произведена с помощью ударных дронов. После этого Минск предупредил Киев, что провокации дают им право на ответные меры. Кроме того, Минобороны Белоруссии начали отправку танков одной из механизированных бригад к украинской границе.