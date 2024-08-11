Белорусские танки выдвинулись в сторону Украины. Видео

11 августа 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Танки одной из механизированных бригад белорусской армии перебрасываются к границе с Украиной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к украинской границе. Об этом сообщили в Минобороны республики. «Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — сообщила в воскресенье пресс-служба МО Белоруссии в telegram-канале. Военнослужащие грузят военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. Он призвал усилить войска рядом с украинской границей. Он дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к украинской границе. Об этом сообщили в Минобороны республики. «Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — сообщила в воскресенье пресс-служба МО Белоруссии в telegram-канале. Военнослужащие грузят военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. Он призвал усилить войска рядом с украинской границей. Он дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности.