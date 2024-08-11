Белорусские танки выдвинулись в сторону Украины. Видео

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, поезд победы, танк т 34 на платформе
Танки одной из механизированных бригад белорусской армии перебрасываются к границе с Украиной Фото:

Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к украинской границе. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — сообщила в воскресенье пресс-служба МО Белоруссии в telegram-канале. Военнослужащие грузят военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. Он призвал усилить войска рядом с украинской границей. Он дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности.

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Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к украинской границе. Об этом сообщили в Минобороны республики. «Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — сообщила в воскресенье пресс-служба МО Белоруссии в telegram-канале. Военнослужащие грузят военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. Он призвал усилить войска рядом с украинской границей. Он дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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