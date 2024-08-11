11 августа 2024
10 августа 2024

ХМАО стал лидером регионов России по качеству дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра заняла второе место по качеству дорог, после Москвы
Югра заняла второе место по качеству дорог, после Москвы Фото:

В Ханты-Мансийский автономный занял вторую строчку рейтинга по качеству дорог среди регионов России. Здесь целых 88,4% дорог отвечают всем нормативным требованиям.

«Второе место: ХМАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 88,4%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 11,7», — выяснили РИА Новости.

У соседних Тюменской области и ЯНАО этот показатель ниже — 72,8% и 74,9% соответственно. Они занимают 12-ое и 8-ое места. При этом первое и третье у Москвы (97,6%) и Краснодарского края (84,4%).

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук задался целью превратить малые города Югры в места комфортного проживания для земляков. Самые значимые проблемы Мегиона, например: недостаточное благоустройство, плохое состояние дорог и дефицит школ.

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В Ханты-Мансийский автономный занял вторую строчку рейтинга по качеству дорог среди регионов России. Здесь целых 88,4% дорог отвечают всем нормативным требованиям. «Второе место: ХМАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 88,4%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 11,7», — выяснили РИА Новости. У соседних Тюменской области и ЯНАО этот показатель ниже — 72,8% и 74,9% соответственно. Они занимают 12-ое и 8-ое места. При этом первое и третье у Москвы (97,6%) и Краснодарского края (84,4%). Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук задался целью превратить малые города Югры в места комфортного проживания для земляков. Самые значимые проблемы Мегиона, например: недостаточное благоустройство, плохое состояние дорог и дефицит школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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