ХМАО стал лидером регионов России по качеству дорог

В Ханты-Мансийский автономный занял вторую строчку рейтинга по качеству дорог среди регионов России. Здесь целых 88,4% дорог отвечают всем нормативным требованиям.
«Второе место: ХМАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 88,4%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 11,7», — выяснили РИА Новости.
У соседних Тюменской области и ЯНАО этот показатель ниже — 72,8% и 74,9% соответственно. Они занимают 12-ое и 8-ое места. При этом первое и третье у Москвы (97,6%) и Краснодарского края (84,4%).
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук задался целью превратить малые города Югры в места комфортного проживания для земляков. Самые значимые проблемы Мегиона, например: недостаточное благоустройство, плохое состояние дорог и дефицит школ.
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