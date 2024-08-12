После срыва концессии на мусорный полигон курганские чиновники создали с челябинцами новую компанию

Правительство Курганской области вместе с челябинской предпринимательницей Аленой Шипаевой создало компанию ООО «МСК-К». Девушка также владеет компанией «Экотех», которой по решению суда не разрешили построить в регионе мусороперерабатывающий полигон. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что так власти пытаются обходным путем заключить концессионное соглашение с теми же людьми.
«Теперь появилась компания которая может составить видимую конкуренцию „Экотеху“ на конкурсе. Либо победит „Экотех“, как заявитель, либо новая. Если вдруг не заявятся другие компании, как минимум, „МСК-К“ будет точно», — объяснил источник.
ООО «МСК-К» было создано 9 августа. Деятельность компании связана с обработкой, сортировкой и утилизацией отходов. Владельцами компании являются областной департамент имущественных и земельных отношений (51%) и ООО «ЧСМ» (49%), которой руководит Шипаева. Челябинская компания существует с 2022 года, но, по данным последних отчетов ФНС, там нет сотрудников, и за последние два отчетных года у компании не было доходов, а только расходы в размере 10 тысяч рублей. Сама Шипаева руководит еще пятью компаниями.
Предприниматель подтвердила URA.RU, что ее компания является совладельцем новой организации, но на другие вопросы отвечать отказалась. Также URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.
Мусороперерабатывающий комплекс в селе Просвет планировали построить к 2024 году. Представители ООО «Экотех» предложили в 2022 году властям региона концессионное соглашение, по которому предварительная стоимость строительства должна была превысить 1 млрд рублей. В торгах помимо «Экотеха» участвовала компания ООО «Новый ресурс». Власти отклонили заявку последней компании, из-за формы справки из ИФНС. Компания обратилась в ФАС, сославшись на нарушение условий конкуренции, после чего ведомство через суд потребовало приостановить работы по проекту соглашения и заново провести конкурс по поиску подрядчика. В 2023 году суд удовлетворил требования ФАС.
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