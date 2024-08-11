11 августа 2024

В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждут ливни и сильные дожди
Пермяков ждут ливни и сильные дожди Фото:

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение 13 и 14 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди и ливни.

«Объявлено штормовое предупреждение. Активная циклоническая деятельность обеспечит формирование опасных явлений локально в южных и центральных районах 13 августа. В восточных районах 14 августа ожидаются очень сильные дожди и ливни», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в telegram-канале «О погоде из первых рук».

Уточняется, что в реках и озерах может сильно подняться вода, а также сформироваться паводки. Пермяков призывают быть внимательнее.

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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение 13 и 14 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди и ливни. «Объявлено штормовое предупреждение. Активная циклоническая деятельность обеспечит формирование опасных явлений локально в южных и центральных районах 13 августа. В восточных районах 14 августа ожидаются очень сильные дожди и ливни», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в telegram-канале «О погоде из первых рук». Уточняется, что в реках и озерах может сильно подняться вода, а также сформироваться паводки. Пермяков призывают быть внимательнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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