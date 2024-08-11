В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

Пермяков ждут ливни и сильные дожди
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение 13 и 14 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди и ливни.
«Объявлено штормовое предупреждение. Активная циклоническая деятельность обеспечит формирование опасных явлений локально в южных и центральных районах 13 августа. В восточных районах 14 августа ожидаются очень сильные дожди и ливни», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в telegram-канале «О погоде из первых рук».
Уточняется, что в реках и озерах может сильно подняться вода, а также сформироваться паводки. Пермяков призывают быть внимательнее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!