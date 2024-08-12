В Магнитогорске задержали уголовников, сбежавших из психдиспансера

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Полицейские в кротчайшее время нашли беглецов
Полицейские в кротчайшее время нашли беглецов Фото:

Сотрудники полиции в Магнитогорске (Челябинская область) в кротчайшее время установили и задержали двух уголовников, сбежавших из областной психоневрологической больницы №5. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на их поиск были ориентированы все наружные отряды.

«Сразу после поступления сигнала от дежурного врача сотрудниками полиции были приняты все меры по розыску и задержанию. Информация была передана всем наружным нарядам, которые были ориентированы на поиски. В кротчайшее время сотрудниками ППС были установлены и задержаны покинувшие медучреждение граждане», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД пор региону.

Уголовники осуществили побег в ночь на 11 августа. Оба находились в медучреждении по приговору суда. Один из них был судим за убийство, второй — за кражу. Дежурный врач передал информацию о побеге в полицию, которая приступила к поискам.

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Сотрудники полиции в Магнитогорске (Челябинская область) в кротчайшее время установили и задержали двух уголовников, сбежавших из областной психоневрологической больницы №5. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на их поиск были ориентированы все наружные отряды. «Сразу после поступления сигнала от дежурного врача сотрудниками полиции были приняты все меры по розыску и задержанию. Информация была передана всем наружным нарядам, которые были ориентированы на поиски. В кротчайшее время сотрудниками ППС были установлены и задержаны покинувшие медучреждение граждане», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД пор региону. Уголовники осуществили побег в ночь на 11 августа. Оба находились в медучреждении по приговору суда. Один из них был судим за убийство, второй — за кражу. Дежурный врач передал информацию о побеге в полицию, которая приступила к поискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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