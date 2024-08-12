В Магнитогорске задержали уголовников, сбежавших из психдиспансера

Сотрудники полиции в Магнитогорске (Челябинская область) в кротчайшее время установили и задержали двух уголовников, сбежавших из областной психоневрологической больницы №5. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на их поиск были ориентированы все наружные отряды.
«Сразу после поступления сигнала от дежурного врача сотрудниками полиции были приняты все меры по розыску и задержанию. Информация была передана всем наружным нарядам, которые были ориентированы на поиски. В кротчайшее время сотрудниками ППС были установлены и задержаны покинувшие медучреждение граждане», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД пор региону.
Уголовники осуществили побег в ночь на 11 августа. Оба находились в медучреждении по приговору суда. Один из них был судим за убийство, второй — за кражу. Дежурный врач передал информацию о побеге в полицию, которая приступила к поискам.
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