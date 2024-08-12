По иску Челиндбанка к немецкому банку суд привлек национальный депозитарий

Арбитражный суд Челябинской области по иску Челиндбанка к Commerzbank AG привлек в качестве третьего лица Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как следует из определения, с таким ходатайством выступил сам истец.
«Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, небанковскую кредитную организацию АО „Национальный расчетный депозитарий“», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Ответчиков несколько. Кроме указанного есть московские АО «Коммерцбанк Евразия» и «Коммерческий Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл», немецкий J.P. Morgan SE со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне.
Челябинский банк намеревается взыскать солидарно убытки в размере 4,012 миллиона евро. По курсу евро на 12 августа, равному 95,18 рубля, сумма в российской валюте эквивалентна 381,9 миллионам рублей.
НРД является организацией, которая хранит ценные бумаги и ведет учет всех сделок с ними. В России он является центральным депозитарием, то есть главным местом хранения всех ценных бумаг.
В июле банк подал два иска к иностранным финансовым организациям. На европейский депозитарий Euroclear Bank SA из Бельгии выставлено заявление на сумму в 97,7 миллионов рублей. Причиной для иска, по данным источника URA.RU, стали убытки при обращении с ценными бумагами. Активы были заморожены в рамках антироссийских экономических санкций. Судебные разбирательства в банке не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!