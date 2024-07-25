Челиндбанк подал иск на 386 миллионов к третьему по величине банку Германии

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Челябинский банк потребовал в суде от немецких банков 386 миллионов рублей
Челябинский банк потребовал в суде от немецких банков 386 миллионов рублей Фото:

В Челябинске Челиндбанк подал иск к Commerzbank AG, занимающему в Германии третью строчку по объему активов. Как следует из судебных материалов, другими ответчиками по иску стали J.P. Morgan SE в Германии и дочерние структуры финорганизаций в России.

«Истец — Челиндбанк. Ответчики — Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, АО „Коммерцбанк Евразия“ и ООО „Коммерческий Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл“. Сумма исковых требований — 386 миллионов 184 тысяч 858 рублей 68 копеек», — следует из материалов суда.

Подробности отсутствуют. В июле банк также подал иск к Euroclear Bank SA на сумму 97,7 миллиона рублей. По данным источника URA.RU, причиной первого иска стали убытки в связи с заморозкой активов.

При подготовке материала URA.RU направило в челябинский банк свой запрос. К моменту публикации ответ не поступил.

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В Челябинске Челиндбанк подал иск к Commerzbank AG, занимающему в Германии третью строчку по объему активов. Как следует из судебных материалов, другими ответчиками по иску стали J.P. Morgan SE в Германии и дочерние структуры финорганизаций в России. «Истец — Челиндбанк. Ответчики — Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, АО „Коммерцбанк Евразия“ и ООО „Коммерческий Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл“. Сумма исковых требований — 386 миллионов 184 тысяч 858 рублей 68 копеек», — следует из материалов суда. Подробности отсутствуют. В июле банк также подал иск к Euroclear Bank SA на сумму 97,7 миллиона рублей. По данным источника URA.RU, причиной первого иска стали убытки в связи с заморозкой активов. При подготовке материала URA.RU направило в челябинский банк свой запрос. К моменту публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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