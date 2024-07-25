Челиндбанк подал иск на 386 миллионов к третьему по величине банку Германии

В Челябинске Челиндбанк подал иск к Commerzbank AG, занимающему в Германии третью строчку по объему активов. Как следует из судебных материалов, другими ответчиками по иску стали J.P. Morgan SE в Германии и дочерние структуры финорганизаций в России.
«Истец — Челиндбанк. Ответчики — Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, АО „Коммерцбанк Евразия“ и ООО „Коммерческий Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл“. Сумма исковых требований — 386 миллионов 184 тысяч 858 рублей 68 копеек», — следует из материалов суда.
Подробности отсутствуют. В июле банк также подал иск к Euroclear Bank SA на сумму 97,7 миллиона рублей. По данным источника URA.RU, причиной первого иска стали убытки в связи с заморозкой активов.
При подготовке материала URA.RU направило в челябинский банк свой запрос. К моменту публикации ответ не поступил.
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