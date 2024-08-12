Появились кадры захвата украинского БТР российскими военными под Курском

Опубликованы кадры захвата украинского БТР в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военные захватили бронетранспортер ВСУ в Курской области. В соцсетях появились соответствующие кадры.
На видео видно, как российский солдат стреляет по вражеской украинской техники из РПГ. Съемка ведется от первого лица.
Ранее Минобороны РФ рассказали, что бойцы ВС РФ за сутки поразили до 260 украинских военных в Курской области. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники. Причем за неделю ВСУ потеряли 1600 солдат.
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