Армия и оружие Появились кадры захвата украинского БТР российскими военными под Курском 12 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + Опубликованы кадры захвата украинского БТР в Курской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные захватили бронетранспортер ВСУ в Курской области. В соцсетях появились соответствующие кадры. На видео видно, как российский солдат стреляет по вражеской украинской техники из РПГ. Съемка ведется от первого лица. Ранее Минобороны РФ рассказали, что бойцы ВС РФ за сутки поразили до 260 украинских военных в Курской области. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники. Причем за неделю ВСУ потеряли 1600 солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные захватили бронетранспортер ВСУ в Курской области. В соцсетях появились соответствующие кадры. На видео видно, как российский солдат стреляет по вражеской украинской техники из РПГ. Съемка ведется от первого лица. Ранее Минобороны РФ рассказали, что бойцы ВС РФ за сутки поразили до 260 украинских военных в Курской области. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники. Причем за неделю ВСУ потеряли 1600 солдат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям