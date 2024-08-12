Происшествия ДТП На свердловской трассе погиб водитель разбившейся вдребезги «Жигули». Фото 12 августа 2024 в 19:38 Размер текста - 17 + В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 13 километре трассы под Каменск-Уральским (Свердловская область) в ДТП с фурой погиб 63-летний водитель «Жигули». Отечественная легковушка от удара разбилась вдребезги. На месте происшествия работают инспекторы, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН в составе с полуприцепом», — пояснили в ведомстве. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован. Сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и МЧС работают на месте аварии. «Призываем автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — подытожили в Госавтоинспекции. Водитель «Жигули» скончался до приезда скорой telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Силовики организовали проверку telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Водитель легковушки выехал на встречку telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 13 километре трассы под Каменск-Уральским (Свердловская область) в ДТП с фурой погиб 63-летний водитель «Жигули». Отечественная легковушка от удара разбилась вдребезги. На месте происшествия работают инспекторы, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН в составе с полуприцепом», — пояснили в ведомстве. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован. Сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и МЧС работают на месте аварии. «Призываем автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — подытожили в Госавтоинспекции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям