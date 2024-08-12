На 13 километре трассы под Каменск-Уральским (Свердловская область) в ДТП с фурой погиб 63-летний водитель «Жигули». Отечественная легковушка от удара разбилась вдребезги. На месте происшествия работают инспекторы, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН в составе с полуприцепом», — пояснили в ведомстве. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован.
Сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и МЧС работают на месте аварии. «Призываем автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — подытожили в Госавтоинспекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!