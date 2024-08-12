На свердловской трассе погиб водитель разбившейся вдребезги «Жигули». Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Фото:

На 13 километре трассы под Каменск-Уральским (Свердловская область) в ДТП с фурой погиб 63-летний водитель «Жигули». Отечественная легковушка от удара разбилась вдребезги. На месте происшествия работают инспекторы, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН в составе с полуприцепом», — пояснили в ведомстве. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован.

Сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и МЧС работают на месте аварии. «Призываем автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — подытожили в Госавтоинспекции.

Водитель «Жигули» скончался до приезда скорой
Водитель «Жигули» скончался до приезда скорой
Фото:
Силовики организовали проверку
Силовики организовали проверку
Фото:
Водитель легковушки выехал на встречку
Водитель легковушки выехал на встречку
Фото:

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На 13 километре трассы под Каменск-Уральским (Свердловская область) в ДТП с фурой погиб 63-летний водитель «Жигули». Отечественная легковушка от удара разбилась вдребезги. На месте происшествия работают инспекторы, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН в составе с полуприцепом», — пояснили в ведомстве. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован. Сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и МЧС работают на месте аварии. «Призываем автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — подытожили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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