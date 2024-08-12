На СВО погиб контрактник из Пермского края Головин

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Валерий Головин. Мужчина подписал контракт с минобороны России в апреле 2024 года, сообщили в группе администрации Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«В апреле 2024 года Валерий Анатольевич принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на территорию Украины для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задач в июле 2024 года погиб», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Головин родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Но 20 лет назад переехал в село Самково Кудмыкарского муниципального округа. Прощание с бойцом состоится 13 августа в 11:00 в Самковском сельском доме культуры.
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