На СВО погиб контрактник из Пермского края Головин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с бойцом пройдет 13 августа
Прощание с бойцом пройдет 13 августа Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Валерий Головин. Мужчина подписал контракт с минобороны России в апреле 2024 года, сообщили в группе администрации Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«В апреле 2024 года Валерий Анатольевич принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на территорию Украины для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задач в июле 2024 года погиб», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Головин родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Но 20 лет назад переехал в село Самково Кудмыкарского муниципального округа. Прощание с бойцом состоится 13 августа в 11:00 в Самковском сельском доме культуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Валерий Головин. Мужчина подписал контракт с минобороны России в апреле 2024 года, сообщили в группе администрации Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В апреле 2024 года Валерий Анатольевич принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на территорию Украины для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. При выполнении задач в июле 2024 года погиб», — сказано в сообщении. Уточняется, что Головин родился в поселке Верхошижемье Кировской области 11 мая 1986 года. Но 20 лет назад переехал в село Самково Кудмыкарского муниципального округа. Прощание с бойцом состоится 13 августа в 11:00 в Самковском сельском доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...