Илон Маск раскрыл, где смотреть его интервью с Трампом

Илон Маск: интервью с Трампом будет транслироваться в соцсети Х

Илон Маск сообщил, что его интервью с Дональдом Трампом будет транслироваться в прямом эфире на странице предпринимателя в соцсети Х Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что возьмет интервью у кандидата на пост президента США Дональда Трампа в понедельник, 12 августа. Разговор будет транслироваться в прямом эфире на странице Маска в социальной сети Х.

«Илон Маск объявил, что возьмет интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа на своей „Платформе X“. Сейчас он собирает свои первые вопросы», — пишет немецкое издание Der Spiegel.

Макс на своей странице в Х признался, что этот разговор должен быть довольно интересным. Он также призвал пользователей сети задавать вопросы в комментариях.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском еще 6 августа. Экс-глава Штатов добавил, что недавнее его интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить рекорд по просмотрам.