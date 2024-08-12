Илон Маск раскрыл, где смотреть его интервью с Трампом

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что возьмет интервью у кандидата на пост президента США Дональда Трампа в понедельник, 12 августа. Разговор будет транслироваться в прямом эфире на странице Маска в социальной сети Х.
«Илон Маск объявил, что возьмет интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа на своей „Платформе X“. Сейчас он собирает свои первые вопросы», — пишет немецкое издание Der Spiegel.
Макс на своей странице в Х признался, что этот разговор должен быть довольно интересным. Он также призвал пользователей сети задавать вопросы в комментариях.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском еще 6 августа. Экс-глава Штатов добавил, что недавнее его интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить рекорд по просмотрам.
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