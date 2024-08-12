Илон Маск раскрыл, где смотреть его интервью с Трампом

Илон Маск: интервью с Трампом будет транслироваться в соцсети Х
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Илон Маск сообщил, что его интервью с Дональдом Трампом будет транслироваться в прямом эфире на странице предпринимателя в соцсети Х Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что возьмет интервью у кандидата на пост президента США Дональда Трампа в понедельник, 12 августа. Разговор будет транслироваться в прямом эфире на странице Маска в социальной сети Х.

«Илон Маск объявил, что возьмет интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа на своей „Платформе X“. Сейчас он собирает свои первые вопросы», — пишет немецкое издание Der Spiegel.

Макс на своей странице в Х признался, что этот разговор должен быть довольно интересным. Он также призвал пользователей сети задавать вопросы в комментариях.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском еще 6 августа. Экс-глава Штатов добавил, что недавнее его интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить рекорд по просмотрам.

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что возьмет интервью у кандидата на пост президента США Дональда Трампа в понедельник, 12 августа. Разговор будет транслироваться в прямом эфире на странице Маска в социальной сети Х. «Илон Маск объявил, что возьмет интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа на своей „Платформе X“. Сейчас он собирает свои первые вопросы», — пишет немецкое издание Der Spiegel. Макс на своей странице в Х признался, что этот разговор должен быть довольно интересным. Он также призвал пользователей сети задавать вопросы в комментариях. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском еще 6 августа. Экс-глава Штатов добавил, что недавнее его интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить рекорд по просмотрам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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