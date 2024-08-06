06 августа 2024

Трамп даст интервью Илону Маску

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Интервью с Трампом состоится 12 августа Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Трамп сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Оно состоится 12 августа.

«У меня будет большое интервью с Илоном Маском. Оно состоится в понедельник, 12 августа. Недавнее мое интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить новый рекорд по просмотрам», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Ранее Илон Маск заявил, что хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Трамп сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Оно состоится 12 августа. «У меня будет большое интервью с Илоном Маском. Оно состоится в понедельник, 12 августа. Недавнее мое интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить новый рекорд по просмотрам», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Ранее Илон Маск заявил, что хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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