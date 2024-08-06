Трамп даст интервью Илону Маску

07 августа 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Интервью с Трампом состоится 12 августа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Трамп сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Оно состоится 12 августа. «У меня будет большое интервью с Илоном Маском. Оно состоится в понедельник, 12 августа. Недавнее мое интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить новый рекорд по просмотрам», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Ранее Илон Маск заявил, что хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Трамп сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Оно состоится 12 августа. «У меня будет большое интервью с Илоном Маском. Оно состоится в понедельник, 12 августа. Недавнее мое интервью стримеру Эдину Россу помогло платформе Kick установить новый рекорд по просмотрам», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Ранее Илон Маск заявил, что хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal.