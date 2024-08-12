12 августа 2024

Несколько жильцов многоэтажки попали в больницу при пожаре в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Причины возгорания устанавливаются Фото:

Два человека госпитализировано из-за пожара на улице Южной в Челябинске, случившегося ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регинального ГУ МЧС.

«Происходило горение вещей в квартире на четвертом этаже. Погибших нет, но с отравлением продуктами горения попали в больницу две женщины», — пояснили в пресс-службе.

С помощью автолестниц с балконов четвертого и пятого этаже сняли двух человек. Еще четырех жильцов, в том числе ребенка, вывели со спаскомплектами по маршевым лестницам пожарные. Семеро челябинцев покинули дом самостоятельно. Причины произошедшего уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два человека госпитализировано из-за пожара на улице Южной в Челябинске, случившегося ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регинального ГУ МЧС. «Происходило горение вещей в квартире на четвертом этаже. Погибших нет, но с отравлением продуктами горения попали в больницу две женщины», — пояснили в пресс-службе. С помощью автолестниц с балконов четвертого и пятого этаже сняли двух человек. Еще четырех жильцов, в том числе ребенка, вывели со спаскомплектами по маршевым лестницам пожарные. Семеро челябинцев покинули дом самостоятельно. Причины произошедшего уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...