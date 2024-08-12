Несколько жильцов многоэтажки попали в больницу при пожаре в центре Челябинска

Два человека госпитализировано из-за пожара на улице Южной в Челябинске, случившегося ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регинального ГУ МЧС.
«Происходило горение вещей в квартире на четвертом этаже. Погибших нет, но с отравлением продуктами горения попали в больницу две женщины», — пояснили в пресс-службе.
С помощью автолестниц с балконов четвертого и пятого этаже сняли двух человек. Еще четырех жильцов, в том числе ребенка, вывели со спаскомплектами по маршевым лестницам пожарные. Семеро челябинцев покинули дом самостоятельно. Причины произошедшего уточняются.
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