12 августа 2024

Около Перми дикий кабан провалился в открытый колодец

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Кабана спасли и отпустили в лес (архивное фото)
Кабана спасли и отпустили в лес (архивное фото) Фото:

Дикий кабан провалился в колодец на Нестюковском тракте около Перми. Животное удалось спасти сотрудникам регионального минприроды.

«Животное провалилось в открытый колодец на Нестюковском тракте. Оно просидело там долгое время. Животное смогли вытащить на поверхность», — пишет сайт perm.aif.ru со ссылкой на минприроды.

Ветеринары, чтобы вытащить кабана, сначала усыпили его. Затем с помощью веревок вытащили и отпустили в лес. Власти ищут владельца опасного колодца.

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Дикий кабан провалился в колодец на Нестюковском тракте около Перми. Животное удалось спасти сотрудникам регионального минприроды. «Животное провалилось в открытый колодец на Нестюковском тракте. Оно просидело там долгое время. Животное смогли вытащить на поверхность», — пишет сайт perm.aif.ru со ссылкой на минприроды. Ветеринары, чтобы вытащить кабана, сначала усыпили его. Затем с помощью веревок вытащили и отпустили в лес. Власти ищут владельца опасного колодца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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