Около Перми дикий кабан провалился в открытый колодец

Кабана спасли и отпустили в лес (архивное фото)
Дикий кабан провалился в колодец на Нестюковском тракте около Перми. Животное удалось спасти сотрудникам регионального минприроды.
«Животное провалилось в открытый колодец на Нестюковском тракте. Оно просидело там долгое время. Животное смогли вытащить на поверхность», — пишет сайт perm.aif.ru со ссылкой на минприроды.
Ветеринары, чтобы вытащить кабана, сначала усыпили его. Затем с помощью веревок вытащили и отпустили в лес. Власти ищут владельца опасного колодца.
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