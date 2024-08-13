Екатеринбуржец не влез в самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи

13 августа 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Авиакомпания предоставила самолет меньшего размера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Евгений Стоянов не смог прилететь домой вовремя из-за того, что не влез в самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи. Мужчина и еще одна пассажирка не смогли сесть на борт из-за нехватки мест в салоне, их развернули во время посадки. Об этом рассказал Стоянов. «Никогда не думал, что вставать в очередь на посадку последним чревато тем, что мест не хватит! Но в этот раз я столкнулся с этим в реальности», — передает «КП-Екатеринбург» слова мужчины. Он отметил, что приехал в аэропорт за три часа до вылета, но все равно не смог сесть в самолет. Сотрудница аэропорта сослалась на технический сбой, из-за которого по вине авиакомпании был дан самолет меньшего размера. В конце концов Стоянову и еще одной пассажирке предоставили бесплатные билеты до Екатеринбурга на следующий рейс. Изначально пассажиры планировали отправиться домой в 10:43, но вылетели только в 11:45. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что сейчас проводится проверка. Ранее с жительницей Екатеринбурга произошла подобная ситуация. Девушка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По ее словам, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Евгений Стоянов не смог прилететь домой вовремя из-за того, что не влез в самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи. Мужчина и еще одна пассажирка не смогли сесть на борт из-за нехватки мест в салоне, их развернули во время посадки. Об этом рассказал Стоянов. «Никогда не думал, что вставать в очередь на посадку последним чревато тем, что мест не хватит! Но в этот раз я столкнулся с этим в реальности», — передает «КП-Екатеринбург» слова мужчины. Он отметил, что приехал в аэропорт за три часа до вылета, но все равно не смог сесть в самолет. Сотрудница аэропорта сослалась на технический сбой, из-за которого по вине авиакомпании был дан самолет меньшего размера. В конце концов Стоянову и еще одной пассажирке предоставили бесплатные билеты до Екатеринбурга на следующий рейс. Изначально пассажиры планировали отправиться домой в 10:43, но вылетели только в 11:45. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что сейчас проводится проверка. Ранее с жительницей Екатеринбурга произошла подобная ситуация. Девушка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По ее словам, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту.