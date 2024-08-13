Археологи готовятся отыскать мощи святого на территории храма в Кунгуре

Останки расстрелянного священника Павла Соколова ученые будут искать на территории храма Тихвинской иконы Божией Матери в Кунгуре Пермского края. Соколов был убит в 1918 году, а прославлен в лике святых новомучеников и исповедников в 2000 году. Предполагается, что он захоронен рядом с храмом, но где именно — неизвестно.
«Священнослужитель был расстрелян красноармейцами в ночь на 6 сентября 1918 года. После того, как Кунгур заняли белогвардейцы, Павел Соколов был перезахоронен. По воспоминаниям свидетелей, местом погребения священномученика стала территория Тихвинской церкви, где он служил до своего убийства», — пишет «Новый компаньон».
Поисковые работы одобрила Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Специалисты уже определили три участка с подземными аномалиями, которые могут свидетельствовать о захоронении. Во время раскопок ученые надеются найти останки священника, а если РПЦ одобрит, то поднять его святые мощи.
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