14 августа 2024

Полиция Сургута перекроет несколько улиц на 2,5 часа

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Полиция Сургута перекроет улицы из-за учений
Полиция Сургута перекроет улицы из-за учений Фото:

Полиция Сургута 15 августа перекроет дороги из-за межведомственных учений. Об этом сообщает УМВД России по городу в соцсети «Вконтакте».

«В период проведения тренировки с 10.00 до 12.30 будет ограничено движение транспортных средств (проезды) в районе домов: улица Первопроходцев, 11, 13, 14, 14/1, 18. Проспект Комсомольский, 25, 27, 27/1. Улица Югорская, 18, 24», — сообщает УМВД по Сургуту. Полиция просит горожан заранее планировать маршруты.

Ранее в Сургуте частично перекрывали проезды из-за концерта. Движение было ограничено по Университетской улице и проспекту Ленина.

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Полиция Сургута 15 августа перекроет дороги из-за межведомственных учений. Об этом сообщает УМВД России по городу в соцсети «Вконтакте». «В период проведения тренировки с 10.00 до 12.30 будет ограничено движение транспортных средств (проезды) в районе домов: улица Первопроходцев, 11, 13, 14, 14/1, 18. Проспект Комсомольский, 25, 27, 27/1. Улица Югорская, 18, 24», — сообщает УМВД по Сургуту. Полиция просит горожан заранее планировать маршруты. Ранее в Сургуте частично перекрывали проезды из-за концерта. Движение было ограничено по Университетской улице и проспекту Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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