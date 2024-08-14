Полиция Сургута перекроет несколько улиц на 2,5 часа

Полиция Сургута перекроет улицы из-за учений
Полиция Сургута 15 августа перекроет дороги из-за межведомственных учений. Об этом сообщает УМВД России по городу в соцсети «Вконтакте».
«В период проведения тренировки с 10.00 до 12.30 будет ограничено движение транспортных средств (проезды) в районе домов: улица Первопроходцев, 11, 13, 14, 14/1, 18. Проспект Комсомольский, 25, 27, 27/1. Улица Югорская, 18, 24», — сообщает УМВД по Сургуту. Полиция просит горожан заранее планировать маршруты.
Ранее в Сургуте частично перекрывали проезды из-за концерта. Движение было ограничено по Университетской улице и проспекту Ленина.
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