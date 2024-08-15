В Челябинске мотоциклист сбил велосипедистку, скрываясь от сотрудников ГАИ

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В ДТП с байкером велосипедистка получила травмы
В ДТП с байкером велосипедистка получила травмы Фото:

В Челябинске 15 августа произошло ДТП, где мотоциклиста, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, проехал на красный свет и сбил девушку на велосипеде. Инцидент случился на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

«Пять минут назад на перекрестке Сони Кривой и Энгельса байкер угонял от мотобата, проехал на красный и сбил велосипедистку на пешеходном переходе», — передает слова читателя издание «74.ру». В ГАИ Челябинска подтвердили факт происшествия. На месте работает экипаж ДПС.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей 15 августа приблизительно в 16:30 вечера. По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП травмы получила женщина велосипедистка», — сообщили в пресс-службе.

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В Челябинске 15 августа произошло ДТП, где мотоциклиста, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, проехал на красный свет и сбил девушку на велосипеде. Инцидент случился на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра. «Пять минут назад на перекрестке Сони Кривой и Энгельса байкер угонял от мотобата, проехал на красный и сбил велосипедистку на пешеходном переходе», — передает слова читателя издание «74.ру». В ГАИ Челябинска подтвердили факт происшествия. На месте работает экипаж ДПС. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей 15 августа приблизительно в 16:30 вечера. По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП травмы получила женщина велосипедистка», — сообщили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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