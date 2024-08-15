В Челябинске мотоциклист сбил велосипедистку, скрываясь от сотрудников ГАИ

В Челябинске 15 августа произошло ДТП, где мотоциклиста, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, проехал на красный свет и сбил девушку на велосипеде. Инцидент случился на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.
«Пять минут назад на перекрестке Сони Кривой и Энгельса байкер угонял от мотобата, проехал на красный и сбил велосипедистку на пешеходном переходе», — передает слова читателя издание «74.ру». В ГАИ Челябинска подтвердили факт происшествия. На месте работает экипаж ДПС.
«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей 15 августа приблизительно в 16:30 вечера. По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП травмы получила женщина велосипедистка», — сообщили в пресс-службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!