15 августа 2024

Завод под Челябинском ищет дворника на зарплату более 42 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата дворника на челябинском заводе превысила 40 тысяч рублей
Зарплата дворника на челябинском заводе превысила 40 тысяч рублей Фото:

«Завод Пластмасс» в Копейске под Челябинском ищет дворника на зарплату в 42600 рублей. Такая вакансия размещена в соцсетях предприятия.

«Дворник-подсобный рабочий. Заработная плата от 42600 рублей», — говорится в объявлении.

Работнику обещают пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00, соцпакет, дополнительное медстрахование, доставку на работу и обратно служебным транспортом. Также ему положен дополнительный отпуск сроком от пяти дней.

На такую же зарплату, а также общежитие на заводе может претендовать мойщик посуды. При этом зарплата грузчика-подсобного рабочего на 15 тысяч больше — от 57600 рублей.

Самая высокая зарплата из опубликованных вакансий предприятия — у сборщиков специзделий. Она стартует с 85 тысяч рублей.

«Завод Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ, в том числе боеприпасов. Он входит в структуру концерна «Ростех».

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«Завод Пластмасс» в Копейске под Челябинском ищет дворника на зарплату в 42600 рублей. Такая вакансия размещена в соцсетях предприятия. «Дворник-подсобный рабочий. Заработная плата от 42600 рублей», — говорится в объявлении. Работнику обещают пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00, соцпакет, дополнительное медстрахование, доставку на работу и обратно служебным транспортом. Также ему положен дополнительный отпуск сроком от пяти дней. На такую же зарплату, а также общежитие на заводе может претендовать мойщик посуды. При этом зарплата грузчика-подсобного рабочего на 15 тысяч больше — от 57600 рублей. Самая высокая зарплата из опубликованных вакансий предприятия — у сборщиков специзделий. Она стартует с 85 тысяч рублей. «Завод Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ, в том числе боеприпасов. Он входит в структуру концерна «Ростех».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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