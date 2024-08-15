Завод под Челябинском ищет дворника на зарплату более 42 тысяч рублей

«Завод Пластмасс» в Копейске под Челябинском ищет дворника на зарплату в 42600 рублей. Такая вакансия размещена в соцсетях предприятия.
«Дворник-подсобный рабочий. Заработная плата от 42600 рублей», — говорится в объявлении.
Работнику обещают пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00, соцпакет, дополнительное медстрахование, доставку на работу и обратно служебным транспортом. Также ему положен дополнительный отпуск сроком от пяти дней.
На такую же зарплату, а также общежитие на заводе может претендовать мойщик посуды. При этом зарплата грузчика-подсобного рабочего на 15 тысяч больше — от 57600 рублей.
Самая высокая зарплата из опубликованных вакансий предприятия — у сборщиков специзделий. Она стартует с 85 тысяч рублей.
«Завод Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ, в том числе боеприпасов. Он входит в структуру концерна «Ростех».
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