В самолете Utair, летевшем из ХМАО, сработала пожарная сигнализация

В самолете Utair, летевшем из Ханты-Мансийска в Уфу, сработала пожарная сигнализация в грузовом отсеке. Причин для срабатывания сигнала не было: воздушное судно не перевозило опасный груз.
«В международном аэропорту Уфы после заруливания на место стоянки экипаж воздушного судна авиакомпании Utair сделал запись в бортовом журнале о ложном срабатывании сигнализации задымления заднего багажно-грузового отсека в полете. Опасного груза на борту нет», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
Самолет перевозил 68 человек. В настоящее время выясняются причины срабатывания сигнализации. Агентство URA.RU направило в Utair запрос, на данный момент ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности.
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