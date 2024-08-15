15 августа 2024

В самолете Utair, летевшем из ХМАО, сработала пожарная сигнализация

© Служба новостей «URA.RU»
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У самолета Utair в полете сработала пожарная сигнализация
У самолета Utair в полете сработала пожарная сигнализация Фото:

В самолете Utair, летевшем из Ханты-Мансийска в Уфу, сработала пожарная сигнализация в грузовом отсеке. Причин для срабатывания сигнала не было: воздушное судно не перевозило опасный груз. 

«В международном аэропорту Уфы после заруливания на место стоянки экипаж воздушного судна авиакомпании Utair сделал запись в бортовом журнале о ложном срабатывании сигнализации задымления заднего багажно-грузового отсека в полете. Опасного груза на борту нет», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

Самолет перевозил 68 человек. В настоящее время выясняются причины срабатывания сигнализации. Агентство URA.RU направило в Utair запрос, на данный момент ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что  Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности.

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В самолете Utair, летевшем из Ханты-Мансийска в Уфу, сработала пожарная сигнализация в грузовом отсеке. Причин для срабатывания сигнала не было: воздушное судно не перевозило опасный груз.  «В международном аэропорту Уфы после заруливания на место стоянки экипаж воздушного судна авиакомпании Utair сделал запись в бортовом журнале о ложном срабатывании сигнализации задымления заднего багажно-грузового отсека в полете. Опасного груза на борту нет», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет перевозил 68 человек. В настоящее время выясняются причины срабатывания сигнализации. Агентство URA.RU направило в Utair запрос, на данный момент ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что  Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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