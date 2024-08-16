Поездки по трассе М-5 в Челябинской области станут быстрее

На участке трассы М-5 между Челябинском и Миассом пропускная способность увеличилась втрое. За счет перевода дороги в четырехполосное исполнение в сутки там сможет проехать до 30 тысяч автомобилей, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Целью капремонта было расширить существующую дорогу с двух до четырех полос. Благодаря этому пропускная способность возрастет с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки», — сообщили URA.RU в управлении.
Протяженность капремонта составила более девяти километров. Дорожниками построена новая разворотная петля и выполнено устройство 11 водопропускных труб в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Официальное открытие движения по участку состоится 21 августа. В честь того, что трасса М-5 в регионе станет полностью четырехполосной, там установят памятник в виде верстового столба с гербами Челябинской области и Росавтодора.
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