На трассе М-5 21 августа официально переведут в четырехполосное исполнение последний участок между Челябинском и Миассом. В честь полного перехода дороги в четырехполосный формат там установят вестовой столб каслинского литья, сообщил URA.RU глава ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Перевод движения между Челябинском и Миассом полностью в четырехполосное исполнение — долгожданное событие не только для жителей области. Решили ознаменовать пуск установкой уникального для страны верстового столба каслинского литья, который воспроизводили по историческим чертежам. Это дань уважения связи времен и поколений», — отметил URA.RU Муравьев.
В четырехполосное движение переведут последние десять километров между Челябинском и Миассом. По прогнозам, время поездки сократится минимум на полчаса.
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