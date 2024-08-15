На челябинской трассе М-5 установят монумент к открытию четырехполосного участка. Карта

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В четырехполосное исполнение переведут последний участок между Челябинском и Миассом
В четырехполосное исполнение переведут последний участок между Челябинском и Миассом Фото:

На трассе М-5 21 августа официально переведут в четырехполосное исполнение последний участок между Челябинском и Миассом. В честь полного перехода дороги в четырехполосный формат там установят вестовой столб каслинского литья, сообщил URA.RU глава ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Перевод движения между Челябинском и Миассом полностью в четырехполосное исполнение — долгожданное событие не только для жителей области. Решили ознаменовать пуск установкой уникального для страны верстового столба каслинского литья, который воспроизводили по историческим чертежам. Это дань уважения связи времен и поколений», — отметил URA.RU Муравьев.

В четырехполосное движение переведут последние десять километров между Челябинском и Миассом. По прогнозам, время поездки сократится минимум на полчаса.

Время поездки сократится минимум на полчаса
Время поездки сократится минимум на полчаса
Фото:

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На трассе М-5 21 августа официально переведут в четырехполосное исполнение последний участок между Челябинском и Миассом. В честь полного перехода дороги в четырехполосный формат там установят вестовой столб каслинского литья, сообщил URA.RU глава ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Перевод движения между Челябинском и Миассом полностью в четырехполосное исполнение — долгожданное событие не только для жителей области. Решили ознаменовать пуск установкой уникального для страны верстового столба каслинского литья, который воспроизводили по историческим чертежам. Это дань уважения связи времен и поколений», — отметил URA.RU Муравьев. В четырехполосное движение переведут последние десять километров между Челябинском и Миассом. По прогнозам, время поездки сократится минимум на полчаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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