Верстовой столб, который установят на трассе М-5 в честь перевода участка между Миассом и Челябинском в четырехполосный, украсят первым в истории объемным гербом региона. Мастера уже заканчивают изготовление монумента к официальному открытию участка, сообщили URA.RU 16 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Детали изготавливаются каслинскими мастерами вручную. Верстовой столб высотой почти четыре метра установят к торжественному открытию участка. Памятник, созданный мастерами уникального промысла, важен еще и тем, что впервые герб нашего региона будет представлен объемным, отлитым из чугуна», — сообщили URA.RU в управлении.
Верстовой столб будет установлен в честь перевода трассы М-5 в регионе в полностью четырехполосное исполнение. Официальное открытие участка состоится 21 августа. По прогнозам, время в пути между Челябинском и Миассом сократится минимум на полчаса.
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