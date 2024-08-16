Челябинские дорожники показали монумент, который установят на трассе М-5. Фото

Памятник на трассе М-5 украсят чугунным гербом Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Верстовой столб ручной работы установят к открытию участка Фото:

Верстовой столб, который установят на трассе М-5 в честь перевода участка между Миассом и Челябинском в четырехполосный, украсят первым в истории объемным гербом региона. Мастера уже заканчивают изготовление монумента к официальному открытию участка, сообщили URA.RU 16 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Детали изготавливаются каслинскими мастерами вручную. Верстовой столб высотой почти четыре метра установят к торжественному открытию участка. Памятник, созданный мастерами уникального промысла, важен еще и тем, что впервые герб нашего региона будет представлен объемным, отлитым из чугуна», — сообщили URA.RU в управлении.

Верстовой столб будет установлен в честь перевода трассы М-5 в регионе в полностью четырехполосное исполнение. Официальное открытие участка состоится 21 августа. По прогнозам, время в пути между Челябинском и Миассом сократится минимум на полчаса.

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Верстовой столб, который установят на трассе М-5 в честь перевода участка между Миассом и Челябинском в четырехполосный, украсят первым в истории объемным гербом региона. Мастера уже заканчивают изготовление монумента к официальному открытию участка, сообщили URA.RU 16 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Детали изготавливаются каслинскими мастерами вручную. Верстовой столб высотой почти четыре метра установят к торжественному открытию участка. Памятник, созданный мастерами уникального промысла, важен еще и тем, что впервые герб нашего региона будет представлен объемным, отлитым из чугуна», — сообщили URA.RU в управлении. Верстовой столб будет установлен в честь перевода трассы М-5 в регионе в полностью четырехполосное исполнение. Официальное открытие участка состоится 21 августа. По прогнозам, время в пути между Челябинском и Миассом сократится минимум на полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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