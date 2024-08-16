Челябинские дорожники показали монумент, который установят на трассе М-5. Фото

Памятник на трассе М-5 украсят чугунным гербом Челябинской области

16 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Верстовой столб ручной работы установят к открытию участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верстовой столб, который установят на трассе М-5 в честь перевода участка между Миассом и Челябинском в четырехполосный, украсят первым в истории объемным гербом региона. Мастера уже заканчивают изготовление монумента к официальному открытию участка, сообщили URA.RU 16 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Детали изготавливаются каслинскими мастерами вручную. Верстовой столб высотой почти четыре метра установят к торжественному открытию участка. Памятник, созданный мастерами уникального промысла, важен еще и тем, что впервые герб нашего региона будет представлен объемным, отлитым из чугуна», — сообщили URA.RU в управлении. Верстовой столб будет установлен в честь перевода трассы М-5 в регионе в полностью четырехполосное исполнение. Официальное открытие участка состоится 21 августа. По прогнозам, время в пути между Челябинском и Миассом сократится минимум на полчаса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верстовой столб, который установят на трассе М-5 в честь перевода участка между Миассом и Челябинском в четырехполосный, украсят первым в истории объемным гербом региона. Мастера уже заканчивают изготовление монумента к официальному открытию участка, сообщили URA.RU 16 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Детали изготавливаются каслинскими мастерами вручную. Верстовой столб высотой почти четыре метра установят к торжественному открытию участка. Памятник, созданный мастерами уникального промысла, важен еще и тем, что впервые герб нашего региона будет представлен объемным, отлитым из чугуна», — сообщили URA.RU в управлении. Верстовой столб будет установлен в честь перевода трассы М-5 в регионе в полностью четырехполосное исполнение. Официальное открытие участка состоится 21 августа. По прогнозам, время в пути между Челябинском и Миассом сократится минимум на полчаса.