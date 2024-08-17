Концерты под дождем, выборы мисс, дорогой и короткий салют: как Екатеринбург гулял в День города. Фото

На День города в Екатеринбурге потратили 50 млн рублей

18 августа 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Дождь не испугал екатеринбуржцев — по центру города гуляли толпы Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург отпраздновал 301-й день рождения, на него власти потратили 50 млн рублей. Если не брать ковидные годы, то больше вложили только в юбилей в 2023 году. URA.RU подводит фотоитоги дня. Возложение цветов к памятнику Татищева и де Геннина Днем возле памятника основателям города собралась вся политическая элита Екатеринбурга и области. По началу не ждали свердловского губернатора Евгения Куйвашева — он был в отпуске, ходили слухи, что на торжественном мероприятии его не будет. Но за полтора часа до возложения стало известно, что глава региона все же появится. Позже его заметили в окружении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Официальный старт праздника После этого делегация направилась к сцене, которая стояла в Историческом сквере. Там Куйвашев завуалированно сделал важное политическое заявление — покидать пост в ближайшем будущем он не собирается. Тем временем Орлов отметил, что на сегодняшний день экономика в Екатеринбурге становится более инновационной. После этого на сцене начали чествовать трудовые династии города. Городская свадьба По традиции прошла «Городская свадьба», в которой поучаствовали 24 пары, то есть по три из каждого района Екатеринбурга. Молодожены представили свои семьи, публично «заключили брак» и скрепили его супружеским поцелуем. После этого стартовал розыгрыш главного приза — одного миллиона рублей на путешествие. Невестам предстояло тянуть за ленточки, одна из них вела к победному букету. Удача улыбнулась Алексею и Юлии Серебрянниковым, пара работает в РЖД. На выигранные деньги семья планирует поехать в медовый месяц в Париж или Прагу. Открытие обновленного Литературного квартала Одним из подарков на День города стал обновленный Литературный квартал, на его реконструкцию ушел год. На площадке появились новые скамейки, дорожки, а также сцена — в ней усовершенствовали наружную отделку, крыльцо, заменили полы и установили новые сидения. Улька Пулька и Дим Димыч Одной из самых любопытных площадок стала сцена на Площади 1905 года. Днем здесь проходил семейный праздник, а ближе к вечеру под дождем выступили популярные среди детей Youtube-блогеры Улька Пулька и Дим Димыч. Они исполнили песни и невольно разыграли на глазах сотни маленьких горожан драму. Оказалось, что Дим Димыч поссорился с другим популярным блогером — Анжелишей (звезда TikTok). Девушка обиделась на артиста за то, что тот уезжает в Москву, поэтому Дим Димыч решил публично извиниться и попросил фанатов помочь ему в этом. Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» Красочным шоу стала «Мисс Екатеринбург». Несмотря на дождь, толпа собралась, чтобы понаблюдать, как будут выбирать самую красивую девушку города. Финалистки показали себя под аудиосопровождение родных, станцевали, устроили реп-баттл по стихотворениям Александра Пушкина, прошлись в свадебных нарядах по лужам и продефилировали под живое исполнение песни «Мама Люба» Ольги Серябкиной. К слову, ливень немного помешал организатором и стал причиной постоянно отключающегося звука. Например, первый выход участницы прошел в тишине, и девушку попросили пройтись еще раз, также микрофон отказывался работать минимум дважды за все мероприятие. В итоге королевой признали 19-летнюю Алену Козлову — имеено ей пришлось ходить по подиуму без музыки. О том, кто она такая, можно прочитать здесь. Танцы Ольги Серябкиной под дождем Пока жюри совещалось по поводу новой красавицы Екатеринбурга, на сцену вышла Ольга Серябкина. В столицу Урала она привезла свои самые известные песни — «Перепутала», «Мало тебя», «Если ты меня не любишь» и другие. Чтобы быть честной с публикой, певица вышла на подиум и стала петь под дождем, который усиливался с каждой минутой. В ответ кто-то бросил на сцену артистке чак-чак. Концерт группы Dabro Завершали праздничные гуляния Dabro, которых, как признавались в мэрии, мечтали привезти еще на 300-летие города. Проспонсировала выступление музыкантов «Русская медная компания». Публика горячо встретила своих кумиров. Салют за 3,5 млн рублей Салютов в этом году было два — в Академическом и над акваторией городского пруда. Больше всего народу собралось именно в центре Екатеринбурга. По разным данным, шоу обошлось властям от 3,5 до 4 млн рублей, а длился фейерверк около пяти минут, при этом задержался на 15. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург отпраздновал 301-й день рождения, на него власти потратили 50 млн рублей. Если не брать ковидные годы, то больше вложили только в юбилей в 2023 году. URA.RU подводит фотоитоги дня. Днем возле памятника основателям города собралась вся политическая элита Екатеринбурга и области. По началу не ждали свердловского губернатора Евгения Куйвашева — он был в отпуске, ходили слухи, что на торжественном мероприятии его не будет. Но за полтора часа до возложения стало известно, что глава региона все же появится. Позже его заметили в окружении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. После этого делегация направилась к сцене, которая стояла в Историческом сквере. Там Куйвашев завуалированно сделал важное политическое заявление — покидать пост в ближайшем будущем он не собирается. Тем временем Орлов отметил, что на сегодняшний день экономика в Екатеринбурге становится более инновационной. После этого на сцене начали чествовать трудовые династии города. По традиции прошла «Городская свадьба», в которой поучаствовали 24 пары, то есть по три из каждого района Екатеринбурга. Молодожены представили свои семьи, публично «заключили брак» и скрепили его супружеским поцелуем. После этого стартовал розыгрыш главного приза — одного миллиона рублей на путешествие. Невестам предстояло тянуть за ленточки, одна из них вела к победному букету. Удача улыбнулась Алексею и Юлии Серебрянниковым, пара работает в РЖД. На выигранные деньги семья планирует поехать в медовый месяц в Париж или Прагу. Одним из подарков на День города стал обновленный Литературный квартал, на его реконструкцию ушел год. На площадке появились новые скамейки, дорожки, а также сцена — в ней усовершенствовали наружную отделку, крыльцо, заменили полы и установили новые сидения. Одной из самых любопытных площадок стала сцена на Площади 1905 года. Днем здесь проходил семейный праздник, а ближе к вечеру под дождем выступили популярные среди детей Youtube-блогеры Улька Пулька и Дим Димыч. Они исполнили песни и невольно разыграли на глазах сотни маленьких горожан драму. Оказалось, что Дим Димыч поссорился с другим популярным блогером — Анжелишей (звезда TikTok). Девушка обиделась на артиста за то, что тот уезжает в Москву, поэтому Дим Димыч решил публично извиниться и попросил фанатов помочь ему в этом. Красочным шоу стала «Мисс Екатеринбург». Несмотря на дождь, толпа собралась, чтобы понаблюдать, как будут выбирать самую красивую девушку города. Финалистки показали себя под аудиосопровождение родных, станцевали, устроили реп-баттл по стихотворениям Александра Пушкина, прошлись в свадебных нарядах по лужам и продефилировали под живое исполнение песни «Мама Люба» Ольги Серябкиной. К слову, ливень немного помешал организатором и стал причиной постоянно отключающегося звука. Например, первый выход участницы прошел в тишине, и девушку попросили пройтись еще раз, также микрофон отказывался работать минимум дважды за все мероприятие. В итоге королевой признали 19-летнюю Алену Козлову — имеено ей пришлось ходить по подиуму без музыки. О том, кто она такая, можно прочитать здесь. Пока жюри совещалось по поводу новой красавицы Екатеринбурга, на сцену вышла Ольга Серябкина. В столицу Урала она привезла свои самые известные песни — «Перепутала», «Мало тебя», «Если ты меня не любишь» и другие. Чтобы быть честной с публикой, певица вышла на подиум и стала петь под дождем, который усиливался с каждой минутой. В ответ кто-то бросил на сцену артистке чак-чак. Завершали праздничные гуляния Dabro, которых, как признавались в мэрии, мечтали привезти еще на 300-летие города. Проспонсировала выступление музыкантов «Русская медная компания». Публика горячо встретила своих кумиров. Салютов в этом году было два — в Академическом и над акваторией городского пруда. Больше всего народу собралось именно в центре Екатеринбурга. По разным данным, шоу обошлось властям от 3,5 до 4 млн рублей, а длился фейерверк около пяти минут, при этом задержался на 15.