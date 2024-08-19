Баста назвал себя настоящим скуфом

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU) заявил, что он настоящий скуф и намерен написать об этом песню. Об этом музыкант заявил в интервью Men Today.
«Ругаю скуфов?! Да я сам настоящий скуф! Я наоборот, с гордостью поднимаю это знамя. Я недавно Джарахову (Эльдар Джарахов, российский видеоблогер и рэпер) говорю, что буду писать песню про скуфов… Мне очень симпатичен этот образ», — заявил рэпер в интервью Men Today. Скуфами называют мужчин, которые не ухаживают за собой, не занимаются спортом и, чаще всего, не беспокоятся о здоровом питании.
Россияне ранее назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков». Главным «скуфом» признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля главным «скуфом», со ссылкой на опрос сервиса «Литрес» и портала LiveLib сообщает «Национальная служба новостей».
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