Баста назвал себя настоящим скуфом

19 августа 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Басте симпатичен образ скуфов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU) заявил, что он настоящий скуф и намерен написать об этом песню. Об этом музыкант заявил в интервью Men Today. «Ругаю скуфов?! Да я сам настоящий скуф! Я наоборот, с гордостью поднимаю это знамя. Я недавно Джарахову (Эльдар Джарахов, российский видеоблогер и рэпер) говорю, что буду писать песню про скуфов… Мне очень симпатичен этот образ», — заявил рэпер в интервью Men Today. Скуфами называют мужчин, которые не ухаживают за собой, не занимаются спортом и, чаще всего, не беспокоятся о здоровом питании. Новость по теме Кто такие скуфы, и как в них не превратиться: молодежный сленг Россияне ранее назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков». Главным «скуфом» признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля главным «скуфом», со ссылкой на опрос сервиса «Литрес» и портала LiveLib сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU) заявил, что он настоящий скуф и намерен написать об этом песню. Об этом музыкант заявил в интервью Men Today. «Ругаю скуфов?! Да я сам настоящий скуф! Я наоборот, с гордостью поднимаю это знамя. Я недавно Джарахову (Эльдар Джарахов, российский видеоблогер и рэпер) говорю, что буду писать песню про скуфов… Мне очень симпатичен этот образ», — заявил рэпер в интервью Men Today. Скуфами называют мужчин, которые не ухаживают за собой, не занимаются спортом и, чаще всего, не беспокоятся о здоровом питании. Россияне ранее назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков». Главным «скуфом» признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля главным «скуфом», со ссылкой на опрос сервиса «Литрес» и портала LiveLib сообщает «Национальная служба новостей».