Путин пожал руки жителям Владикавказа и сделал с ними селфи. Видео

Путин пожал руки жителям Владикавказа сделал с ними селфи
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Путин провел встречу с жителями Беслана
Путин провел встречу с жителями Беслана Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Владикавказ, где провел неформальную встречу с местными жителями. В ходе общения он пожал руки людям и сделал с ними несколько селфи.

«Жители Владикавказа встретили Путина», — сообщил журналист Павел Зарубин. Видео со встречи, где люди жмут руку президенту и просят сделать фото, он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в Беслан, где он собирался посетить школу, в которой произошел теракт в 2004 году. В сентябре этого года исполнится 20 лет со дня трагедии.

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Президент России Владимир Путин посетил Владикавказ, где провел неформальную встречу с местными жителями. В ходе общения он пожал руки людям и сделал с ними несколько селфи. «Жители Владикавказа встретили Путина», — сообщил журналист Павел Зарубин. Видео со встречи, где люди жмут руку президенту и просят сделать фото, он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Путин приехал в Беслан, где он собирался посетить школу, в которой произошел теракт в 2004 году. В сентябре этого года исполнится 20 лет со дня трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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