Путин провел встречу с жителями Беслана
Президент России Владимир Путин посетил Владикавказ, где провел неформальную встречу с местными жителями. В ходе общения он пожал руки людям и сделал с ними несколько селфи.
«Жители Владикавказа встретили Путина», — сообщил журналист Павел Зарубин. Видео со встречи, где люди жмут руку президенту и просят сделать фото, он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Путин приехал в Беслан, где он собирался посетить школу, в которой произошел теракт в 2004 году. В сентябре этого года исполнится 20 лет со дня трагедии.
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