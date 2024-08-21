Свердловчане массово жалуются на сбой в Telegram

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Telegram работает только в браузере Фото:

Жители Свердловской области столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Резко перестал работать Telegram на телефоне и компьютере. Приложение на телефоне не загружает сообщения», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что приложение работает, если заходить через браузер.

На работу Telegram пожаловались свердловчане, пользующиеся «Билайном», «Мегафоном» и «Мотивом». У некоторых пользователей приложение работает с VPN. Помимо этого, есть и те, у кого перестал работать WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

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Жители Свердловской области столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Резко перестал работать Telegram на телефоне и компьютере. Приложение на телефоне не загружает сообщения», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что приложение работает, если заходить через браузер. На работу Telegram пожаловались свердловчане, пользующиеся «Билайном», «Мегафоном» и «Мотивом». У некоторых пользователей приложение работает с VPN. Помимо этого, есть и те, у кого перестал работать WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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