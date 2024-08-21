Свердловчане массово жалуются на сбой в Telegram

Telegram работает только в браузере Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Свердловской области столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Резко перестал работать Telegram на телефоне и компьютере. Приложение на телефоне не загружает сообщения», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что приложение работает, если заходить через браузер.

На работу Telegram пожаловались свердловчане, пользующиеся «Билайном», «Мегафоном» и «Мотивом». У некоторых пользователей приложение работает с VPN. Помимо этого, есть и те, у кого перестал работать WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).