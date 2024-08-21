В Госдуме раскрыли, на что надеется Киев с присоединением к Римскому статуту МУС

Киев, присоединяясь к Римскому статуту, рассчитывает на поддержку со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Ясно, что они надеются на политизированность этой структуры, которая занимается исключительно исполнением команды „фас“, звучащей с Запада. Но даже там может переполниться чаша терпения от зверств ВСУ <...> Вот тогда-то настанет черед для [президента Украины Владимира] Зеленского и компании, которые, выходит, сами для себя сегодня заботливо подготовили скамью подсудимых», — сказал Журавлев, сообщает РИА Новости.
Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Документ принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.
Ранее URA.RU сообщало о том, как депутат Верховной Рады разъяснила, зачем Украина ратифицировала Римский статут МУС. Ирина Геращенко охарактеризовала принятие международного законодательства как способ избежания ответственности за военные преступления.
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